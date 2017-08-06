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يلدا الإيرانية تثير الغضب بصور زوجها الكويتي مقبلاً قدميها!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 109
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هاجم مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي الممثلة يلدا قولشريفي إيرانية الأصل بسبب نشرها مقاطع عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، تظهر تقبيل حسن الموسوي زوجها الكويتي لقدميها!

 

واستنكرت التعليقات قيام يلدا (36 عاماً) بنشر لحظات خاصة مع زوجها مع اعتبار الامر غير لائق ولا يظهر مستوى راقياً من الاحترام، في حين اعتبرت تعليقات اخرى ان المشاهد تظهر الحب الكبير الذي يجمع بين الزوجين.

 

ويتابع يلدا على "انستغرام" أكثر من 850 ألف شخص، حيث تشارك أغلب لحظات حياتها وصور بناتها وزوجها، كما تتابع أخر صيحات الموضة وتعطي نصائح للفتيات الأخريات.

المصدر: لها

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