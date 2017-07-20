- بالفيديو.. اعتدت على رجل في الشارع وحاولت اغتصابه
- الجيش الأمريكي يعلق البحث عن مشاة بحرية تحطمت طائراتهم قبالة أستراليا
- يلدا الإيرانية تثير الغضب بصور زوجها الكويتي مقبلاً قدميها!
- حقائق غريبة عن جسد المرأة
- بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!
- تظاهرة للدفاع عن ملابس المرأة في أنقره
- اكتشاف جديد: مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم
- أسوأ من الموت...أربعة أنواع من الأسلحة الفظيعة المحظورة
- Man charged over property fire linked to Obeid family
- عراقيات يرقصن على إيقاع الأغاني الشعبية احتفالا بطلاقهن
- أخطر الجرائم و أكثرها تعقيدا : الحسناء الثرية و العاهرة
- ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة
- رونالدو يود العودة إلى إنكلترا
- الجيش اللبناني يشدد ضغوطه على مواقع «داعش»
- الحج الى مكة ... الحج الى إيران
- توقعات الأبراج ليوم August 6, 2017
- لبنان: «تحمية» تصاعدية للمعركة الوشيكة ضدّ «داعش»
- دول المنطقة تحتاج 200 بليون دولار لتطوير قدراتها في إنتاج الطاقة المتجددة
- قصف الجيش اللبناني لمواقع «داعش» تمهيد للمعركة أم للمفاوضات؟
- حين قال لي تونسي في «داعش»: أريد لبنان من أجل نقاب زوجتي
- تركيا تعزز قواتها في الشمال السوري
- جنبلاط قد يغيب عن القداس لكنه سيشارك بوفد كبير لتكريم الراعي في بيت الدين.. مصادر مواكبة: رد عون للسلسلة يطرح مصير الموازنة على المحك
- الأكراد والاستقلال… وجامعة الدول
- فرعية طرابلس: الحريري غير متحمس... ميقاتي: «نحن لها» ريفي «جاهز»
- العداء لروسيّا ماكينة تشغيل الجيش الأمريكي عالميّاً الحروب الدائمة حياة رأس المال والأقتصاد الأمريكي متخارج وقائم على الحروب واستشراس روسي بتشارك صيني ايراني
بالفيديو.. اعتدت على رجل في الشارع وحاولت اغتصابه
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر فتاة وهي تقوم بالإعتداء على رجل في الشارع وتحاول نزع ملابسه في محاولة منها للإعتداء جنسياً عليه.
وتظهر المرأة وهي تقوم بمحاولات عدة لإنزال سروال الرجل الذي كان يقاومها بطرق مختلفة محاولاً عدم الإعتداء عليها بالضرب. إلا أن الفتاة قاومت واستطاعت ان تضع يدها داخل سروال الرجل الداخلي ما دفعه إلى مقاومة أكبر ودفعها عنه فيما كان المارة يقومون بالتصوير ويطالبون الفتاة بالتوقف عن فعلتها.
وبعد دقائق، ظهر رجل اقترب من الفتاة التي نزعت قميص الضحية واستطاعت ان تنزل سرواله, فابتعدت الفتاة من المكان وسارع الرجل إلى ارتداء ملابسه.
ولم يُعرف تحديداً في أي دولة تم إلتقاط هذا المقطع الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام.
- بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!
- جزائريات يُطلقن حملةً للسماح بارتداء البكيني على الشواطئ.. القانون يسمح لهن بذلك لكن ما الذي يمنعهن؟
- يلدا الإيرانية تثير الغضب بصور زوجها الكويتي مقبلاً قدميها!
- ابنة مايكل جاكسون تبحث عن “الهداية” نصف عارية أمام تمثال بوذا
- حقائق غريبة عن جسد المرأة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- بالفيديو.. اعتدت على رجل في الشارع وحاولت اغتصابه
- يلدا الإيرانية تثير الغضب بصور زوجها الكويتي مقبلاً قدميها!
- حقائق غريبة عن جسد المرأة
- بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!
- تظاهرة للدفاع عن ملابس المرأة في أنقره
- اكتشاف جديد: مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم
- أسوأ من الموت...أربعة أنواع من الأسلحة الفظيعة المحظورة
- عراقيات يرقصن على إيقاع الأغاني الشعبية احتفالا بطلاقهن
- أخطر الجرائم و أكثرها تعقيدا : الحسناء الثرية و العاهرة
- ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)