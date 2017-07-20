بالفيديو.. اعتدت على رجل في الشارع وحاولت اغتصابه

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر فتاة وهي تقوم بالإعتداء على رجل في الشارع وتحاول نزع ملابسه في محاولة منها للإعتداء جنسياً عليه.

وتظهر المرأة وهي تقوم بمحاولات عدة لإنزال سروال الرجل الذي كان يقاومها بطرق مختلفة محاولاً عدم الإعتداء عليها بالضرب. إلا أن الفتاة قاومت واستطاعت ان تضع يدها داخل سروال الرجل الداخلي ما دفعه إلى مقاومة أكبر ودفعها عنه فيما كان المارة يقومون بالتصوير ويطالبون الفتاة بالتوقف عن فعلتها.

وبعد دقائق، ظهر رجل اقترب من الفتاة التي نزعت قميص الضحية واستطاعت ان تنزل سرواله, فابتعدت الفتاة من المكان وسارع الرجل إلى ارتداء ملابسه.

ولم يُعرف تحديداً في أي دولة تم إلتقاط هذا المقطع الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام.