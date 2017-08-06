- محمد الفايد: أجهزة الأمن البريطاني ذبحت ابني لأنه مسلم.. حقائق جديدة حول وفاة ديانا ودودي
- دراسة: الحمل بعد الثلاثين قد يطيل عمر المرأة إلى 100 عام!
- قصة خطف بريطانية.. خدروها بجلسة تصوير ووضعوها في حقيبة لتجد نفسها بمزاد للعبودية الجنسية
- بالفيديو: ميرفا القاضي بمايوه مثير..
- 25 عنصراً من “حزب الله” سقطوا في عرسال
- بالفيديو.. اعتدت على رجل في الشارع وحاولت اغتصابه
- الجيش الأمريكي يعلق البحث عن مشاة بحرية تحطمت طائراتهم قبالة أستراليا
- يلدا الإيرانية تثير الغضب بصور زوجها الكويتي مقبلاً قدميها!
- حقائق غريبة عن جسد المرأة
- بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!
- تظاهرة للدفاع عن ملابس المرأة في أنقره
- اكتشاف جديد: مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم
- أسوأ من الموت...أربعة أنواع من الأسلحة الفظيعة المحظورة
- Man charged over property fire linked to Obeid family
- عراقيات يرقصن على إيقاع الأغاني الشعبية احتفالا بطلاقهن
- أخطر الجرائم و أكثرها تعقيدا : الحسناء الثرية و العاهرة
- ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة
- رونالدو يود العودة إلى إنكلترا
- الجيش اللبناني يشدد ضغوطه على مواقع «داعش»
- الحج الى مكة ... الحج الى إيران
- توقعات الأبراج ليوم August 6, 2017
- لبنان: «تحمية» تصاعدية للمعركة الوشيكة ضدّ «داعش»
- دول المنطقة تحتاج 200 بليون دولار لتطوير قدراتها في إنتاج الطاقة المتجددة
- قصف الجيش اللبناني لمواقع «داعش» تمهيد للمعركة أم للمفاوضات؟
- حين قال لي تونسي في «داعش»: أريد لبنان من أجل نقاب زوجتي
محمد الفايد: أجهزة الأمن البريطاني ذبحت ابني لأنه مسلم.. حقائق جديدة حول وفاة ديانا ودودي
قال محمد الفايد أنه لا يزال في حداد على ابنه دودي والأميرة ديانا بعد عشرين عاماً من موتهما، كما يدعي أنهما قُتلا لأنهما خططا للزواج.
يقضي الأب المحب، الذي امتلك من قبل متجر هارودز في منطقة نايتسبريدج بالعاصمة لندن، 300 يوم سنوياً جالساً بجوار جسد ابنه، الذي دُفن في ضريح بمحيط قصر بارو جرين كورت، بالقرب من منطقة أوكستيد بمقاطعة سري، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.
وقد أبقى الأب أيضاً على شقة دودي الكائنة بشارع بارك لين، حيث اصطحب ديانا خلال صيف عام 1997 قبل وفاتهما في حادث سيارة، معتبراً إياها مزاراً لابنه. يعتقد الملياردير أيضاً أن الأميرة ودودي قُتلا على يد أجهزة الأمن بأمر من الأمير فيليب كي يمنعوها من الزواج من رجل مسلم، حتى إن لم يكن لديه أي دليل على ما يقول.
بعد مرور شهر من ادعاءات الفايد التي صرح بها لأول مرة عام 2000، جُرِّد المتجر الفاخر من البراءة الملكية البالغ عمرها 44 عاماً، والتي منحه إياه دوق إدنبرة.
وقال متحدث باسم قصر بكنغهام إن التجريد من البراءة الملكية كان نتيجة "للتراجع الكبير في العلاقات التجارية"، ورفض التعليق أكثر من ذلك على الأمر.
أخبر أحد الأصدقاء صحيفة ذا صن "يعتقد محمد أنهما كانا في علاقة حب وأنهما كانا سيعلنان عن خطبتهما في لندن في اليوم التالي ليوم المأساة. إنه لن يتجاوز وفاة ابنه، أو وفاة الأميرة بسبب الحب الذي يكنّه لكليهما".
فيما أخبر مصدر آخر الصحيفة قائلاً "لا يزال محمد واثقاً من أن المعلومات سيرفع الستار عنها لتؤكد على إيمانه بأن دودي وديانا قُتلا عمداً على يد أجهزة الأمن".
وأضاف المصدر "يقول دائماً "لقد ذُبح ابني"، كما يعتقد أن ذلك حدث لأن المؤسسة لم تكن ستسمح لمسلم أن يتزوج من المرأة التي كان من الممكن أن تصير أماً لملك المستقبل".
على الرغم من ادعاءاته بمؤامرة الاغتيال، أفاد التحقيق الذي أُجري حول وفاة دودي وديانا أنهما توفيا بسبب "الإهمال الشديد" في قيادة سائق السيارة هنري بول والمصورين الذين كانوا يلاحقون السيارة.
ألقت هيئة المحلفين باللوم في "القتل الخطأ" على السائق هنري بول ومجموعة المصورين الذين كانوا يلاحقون سيارته المرسيدس.
ومثلما أفادت التحقيقات السابقة للشرطة الفرنسية والبريطانية، خلُصت الهيئة إلى أن بول كان مخموراً وكان يقود بسرعة عندما اصطدمت السيارة بأحد عواميد نفق ألما في باريس في أغسطس/آب 1997.
وأفردوا أيضاً سرعة المصورين وطريقة قيادتهم للسيارات باعتبارها عاملاً آخر أسهم في الحادث، لكنهم ختموا بأن نجاتهما كانت ممكنة إن ارتديا حزام الأمان.
من جهة أخرى، كشف وثائقي فرنسي بثه برنامج "إم 6" عن معلومات جديدة بشأن السيارة التي كانت الأميرة تستقلّها برفقة صديقها دودي الفايد في باريس، والتي وصفت بـ"عربة خطيرة ومهترئة، ولا تستجيب لمعايير السلامة"، وأشار الوثائقي إلى أن مخاوف السلامة المطلوبة في السيارة جرى تجاهلها، ولم يجر إيلاؤها الأهمية التي تستحق، بحسب ما ذكرته صحيفة The Daily Mail البريطانية.
المصوّر باسكال روستان، وهو مشارك في تأليف كتاب "مَن قتل الأميرة ديانا؟"، كشف في وثائقي بثته قناة "إم 6" الفرنسية، عن معلومات مأساوية جديدة حول الحادثة.
وقال روستان إن السيارة تعرضت للسرقة سنة 1997، أي في السنة نفسها التي شهدت الحادثة المميتة في 31 من أغسطس/آب، مضيفاً أن السيارة كانت أيضاً قد سجلت حادثة سير أخرى قبل أن تلقى الأميرة ديانا مصرعها بداخلها، لكن جرى إصلاحها واستخدامها بعد ذلك.
قال محمد الفايد أنه لا يزال في حداد على ابنه دودي والأميرة ديانا بعد عشرين عاماً من موتهما، كما يدعي أنهما قُتلا لأنهما خططا للزواج.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- محمد الفايد: أجهزة الأمن البريطاني ذبحت ابني لأنه مسلم.. حقائق جديدة حول وفاة ديانا ودودي
- دراسة: الحمل بعد الثلاثين قد يطيل عمر المرأة إلى 100 عام!
- قصة خطف بريطانية.. خدروها بجلسة تصوير ووضعوها في حقيبة لتجد نفسها بمزاد للعبودية الجنسية
- بالفيديو: ميرفا القاضي بمايوه مثير..
- بالفيديو.. اعتدت على رجل في الشارع وحاولت اغتصابه
- يلدا الإيرانية تثير الغضب بصور زوجها الكويتي مقبلاً قدميها!
- حقائق غريبة عن جسد المرأة
- بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!
- تظاهرة للدفاع عن ملابس المرأة في أنقره
- اكتشاف جديد: مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)