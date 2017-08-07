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العثور على الفتاة السعودية المختفية بولاية فلوريدا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: euronews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 122
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العثور على الفتاة السعودية المختفية بولاية فلوريدا

أعلنت شرطة مدينة أورلاندو الأميركية العثور على الفتاة السعودية “لانا هاني أبو الجدايل” البالغة من العمر (16عاماً) وهي بصحة جيدة، والتي كانت قد اختفت مساء الاربعاء الماضي، عندما كانت تمضي عطلة في المدينة

وكانت الفتاة السعودية تتجول بمفردها في الثاني من الشهر الجاري، في احد المراكز التجارية الضخمة، وذلك أثناء قضاء عطلة مع أسرتها بالمدينة. ونشرت شرطة أورلاندو صورا لها على موقع تويتر الخاص بالمديرية بصورتها ومواصفاتها وطلبت من الناس المساعدة، الى ان عثرت عليها وقدمت شكرها الأحد لكل من ساهم في العثور على لانا أبو الجدايل.

إختفاء لانا ما يزال يلقي بظلاله ويحير الشارع السعودي حيث لم تفصل الشرطة الأميركية تفاصيل الواقعة فيما التزم ذوو الفاتة الصمت حيال الحادثة.

 

 

وفيما رأى البعض ان الفتاة المراهقة ضلت طريقها او تعرضت لأي شكل من الاختطاف غير ان البعض الآخر رأى في قصة اختفاء لانا ابو الجدايل قد فرت من أسرتها على غرار بعض الفتيات اللواتي هربن من عائلاتهم في الأشهر السالفة.

 

المصدر: euronews

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