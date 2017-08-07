يوتيوب يقتل طفلةً صغيرةً بعد مشاهدتها لهذا الفيديو

ماتت طفلةٌ تبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن شربت ماءً يغلي باستخدام شفاطة تنفيذاً لتحدٍ انتشر على موقع يوتيوب.

القصة ووفقاً لما ترويه صحيفة The Mirror البريطانية، بدأت عندما كان أحد أقارب الفتاة كياري بوب قد تحداها لفعل ذلك بعد أن شاهدا مقطع الفيديو على موقع يوتيوب.

الطفلة واجهت صعوبةً في التنفس بعد دقائق من تنفيذ التحدي المذكور، ثم فقدت وعيها ونُقِلت إلى المستشفى، وفقاً لما ترويه أسرتها.

واحتاجت كياري إلى الخضوع لسلسلةٍ من العمليات الجراحية الطارئة، حيث أصيب الطالبة المدرسية بحروقٍ بالغة بمنطقة الفم والحلق، مما سبّب لها مشاكل في التنفس، من بينها إحداث ثقب بالقصبة الهوائية لتتنفّس منه.

وقال أقاربها إنَّها كانت قد أبدت علاماتٍ على التحسّن، لكنَّها توفّيت لاحقاً يوم الإثنين، 31 يوليو/حزيران.

والآن تنظر السلطات في مدينة بوينتون بيتش بولاية فلوريدا بقضيّة وفاة الطفلة.

ووفقاً لقناة "إن بي سي ميامي"، تلقَّت وكالات حماية الأطفال عدّة تقارير بوقوع إهمالٍ مزعوم.