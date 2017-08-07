- العثور على الفتاة السعودية المختفية بولاية فلوريدا
- الحرارة في أوروبا تصل إلى 'الدرجة الحمراء'
- يوتيوب يقتل طفلةً صغيرةً بعد مشاهدتها لهذا الفيديو
- هل انتزاع الشعر الأبيض يؤدي إلى انتشاره
- توقعات الأبراج ليوم August 7, 2017
- طريقك مسدود
- ذخيرة أميركية غير مسبوقة للجيش اللبناني و «داعش» أمام الاستسلام لشروطه أو الانتحار
- بعد «التنسيق»... وزراء الى سوريا.. وإستثمار إنتخابي لمصالحة الجبل
- الجيش اللبناني «يقضم» تلالاً إستراتيجية في الجرود الشرقية
- هكذا سيجري التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري.. الصراف: المعركة ليست من اختصاص السياسيين
- الجيش اللبناني يحتل تلّتين إستراتيجيتين لتضييق الخناق على «داعش»
- الجيش والمقاومة يمهّدان بالنار: المعركة بعد خروج «أهل الشام»
- جعجع في بعبدا: إعلان وقف إطلاق نار
- الحكم يطفو على سلطة مشحونة بالمفارقات والألغام
- 15 أيلول موعد يستحق الإنتظار
- عناوين الخطة الإقتصادية المنشودة كما يحدّدها الخبراء
- ليفربول يستسلم أمام الملايين
- الاتحاد التونسي للشغل في قصر الأسد
- انتصار جديد للمرأة المصرية بأول حكم قضائي ضد متحرش
- لبنان وتجاوز الفخ الإيراني
- قوات الأسد تستعيد السخنة وتحرز «تقدماً مهماً» جنوب الرقة
- معركة جرود القاع: الجيش الثالث عربياً يقف على قدميه
- نتنياهو يَبدأ خَطوات حَظر قناة “الجزيرة” بتُهمة التّحريض على الإرهاب.. لماذا نتضامن معها ونحن من أبرز نُقّادها؟
- يضيّقون الخناق عليه.. ترامب يخشى هيئة محلفين تشكلت للنظر في تواطئه مع الكرملين.. وهذه خياراته للهروب من الأزمة
- الجيش اللبناني جاهز لمعركة الجرود ويعرف ماذا يريد
هل انتزاع الشعر الأبيض يؤدي إلى انتشاره
من المعلومات المتوارثة عن الشعر الأبيض من قديم الأزل أن انتزاع شعرة يؤدي إلى انتشاره وزيادة عدده، ولكن ما أكده موقع "برايت سايد" أن هذا الحديث مجرد خرافة، وأن انتزاع شعرة لا ينمو مكانها عدة شعرات وإلا كان تساقط الشعر يسبب كثافته وليس العكس.
وأضاف الموقع أن هناك عدة عوامل تتسبب في ظهور الشعر الأبيض، أهمها هي العوامل الوراثية التي لا يمكن التحكم فيها، ولكن الممارسات اليومية أيضاً تتسبب في ظهور الشيب في سن مبكرة، مثل التعرض للشمس مباشرة بدون حماية أو تكرار استخدام أدوات التصفيف الحرارية.
وهناك طرق لإخفاء الشعرات البيضاء دون صبغة الشعر بعضها طبيعي مثل ماء البطاطس، والبعض الآخر منتجات موضعية مثل قلم أو بودرة تخفي الشعر الأبيض ولكن تأثيرها يذهب بفعل الماء.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- العثور على الفتاة السعودية المختفية بولاية فلوريدا
- الحرارة في أوروبا تصل إلى 'الدرجة الحمراء'
- يوتيوب يقتل طفلةً صغيرةً بعد مشاهدتها لهذا الفيديو
- هل انتزاع الشعر الأبيض يؤدي إلى انتشاره
- توقعات الأبراج ليوم August 7, 2017
- ليفربول يستسلم أمام الملايين
- انتصار جديد للمرأة المصرية بأول حكم قضائي ضد متحرش
- محمد الفايد: أجهزة الأمن البريطاني ذبحت ابني لأنه مسلم.. حقائق جديدة حول وفاة ديانا ودودي
- دراسة: الحمل بعد الثلاثين قد يطيل عمر المرأة إلى 100 عام!
- قصة خطف بريطانية.. خدروها بجلسة تصوير ووضعوها في حقيبة لتجد نفسها بمزاد للعبودية الجنسية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)