هل انتزاع الشعر الأبيض يؤدي إلى انتشاره

من المعلومات المتوارثة عن الشعر الأبيض من قديم الأزل أن انتزاع شعرة يؤدي إلى انتشاره وزيادة عدده، ولكن ما أكده موقع "برايت سايد" أن هذا الحديث مجرد خرافة، وأن انتزاع شعرة لا ينمو مكانها عدة شعرات وإلا كان تساقط الشعر يسبب كثافته وليس العكس.

وأضاف الموقع أن هناك عدة عوامل تتسبب في ظهور الشعر الأبيض، أهمها هي العوامل الوراثية التي لا يمكن التحكم فيها، ولكن الممارسات اليومية أيضاً تتسبب في ظهور الشيب في سن مبكرة، مثل التعرض للشمس مباشرة بدون حماية أو تكرار استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

وهناك طرق لإخفاء الشعرات البيضاء دون صبغة الشعر بعضها طبيعي مثل ماء البطاطس، والبعض الآخر منتجات موضعية مثل قلم أو بودرة تخفي الشعر الأبيض ولكن تأثيرها يذهب بفعل الماء.