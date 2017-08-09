- غلاء الأسعار في إسرائيل يفوق أوروبا
- توقعات الأبراج ليوم August 9, 2017
- المال للجميع: هل يمكن أن يوفر فيسبوك دخلاً لمستخدميه؟.. تعرف على فكرة زوكربيرغ التي قد تغير التاريخ
- خطاب القطري.. خطاب الإخوان
- توقعات بـ"نهاية وشيكة" للحياة على الأرض
- الموازنة لم تقرّ وبري : لا اصدق ان عون سيرد السلسة
- مجلس الدفاع درس ملفّات حسّاسة... وواشنطن تركّز على تهديد «حزب الله»
- مجلس الدفاع يطلق يد الجيش ضد «داعش»
- لبنان يخوض المعركة بوجه «داعش» تحت سقف «التزام التحالف الدولي ضدّ الإرهاب»
- المجلس الأعلى للدفاع: ملتزمون بتحرير الأرض وبالتحالف الدولي ضد الإرهاب
- أهل عرسال ينتظرون فتح الطريق إلى أرزاقهم
- ماذا تريد أميركا من تعديل القرار 1701؟
- إلى أيِّ حدٍّ يُمسك «حزب الله» بالقرار في لبنان؟
- آب اللهّاب على نار الملفّات!
- لبنان بين نارَين
- العلاقة العونية - القواتية... والألغام الإنتخابية
- التصدي للمقاومة... بالوكالة عن إسرائيل
- مؤشر تجارة التجزئة يعكس مزيداً من الإنكماش في حركة الأسواق
- حرب استنزاف طاحنة في الرقة
- سقوط العشرات من «الحشد» على الحدود العراقية - السورية في قصف تبرّأت منه واشنطن... وتبناه «داعش»
- الملفات المثقَلة والقرارات الصعبة المطلوبة
- صراع ما بعد الحرب على داعش
- تركيا تقصف ريف عفرين بعد تحذيرات أردوغان من هجوم وشيك
- قوات الأسد تقترب من حدود الأردن
- بارزاني: لن نسمح بدخول «الحشد الشعبي» كردستان
توقعات بـ"نهاية وشيكة" للحياة على الأرض
رجح مهتمون بعلم الفلك و"نظريات المؤامرة"، أن تنتهي الحياة على كوكبنا في غضون أسابيع قليلة، جراء اصطدام كوكب "غامض" بالأرض..
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الخبير في علم الأعداد، دافيد ميد، فإن الكسوف الشمسي هذا الشهر سيكون مقدمة لاصطدام كوكب يسمى "نيبيرو" مع الأرض.
وأضاف ميد إن الكسوف الشمسي السابق كان بمثابة إنذار فقط، وأضاف أن "نيبيرو" سيبرز في السماء عقب الكسوف المقبل، وسيصطدم بالأرض في أيلول المقبل.
من ناحيتها، نفت وكالة الفضاء الأميركية، في وقت سابق، وجود كوكب "نيبيرو" واعتبرت الحديث عنه مجرد خدعة يجري تداولها على الإنترنت.
وجرى التنبؤ بنهاية العالم، بسبب الكوكب "نيبيرو"، في أكثر من مناسبة، منذ عام 2003، لكن التوقعات لم تصدق في أي مرة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح ميد، وهو من وضع كتاب "الكوكب المجهول.. الوصول 2017"، أن نجما مظلما يقل حجمه عن الشمس تحوم حوله سبعة أجسام منها كوكب "نيبيرو المفترض"، يشق طريقه باتجاه قطب الأرض الجنوبي.
ويعتقد مهتمون بالفلك أن تأثير جاذبية كوكب "نيبيرو" أدى إلى إرباك مدارات عدد من الكواكب، قبل مئات السنين، ويقولون إنه أكبر من كوكب الأرض، ويقع على حافة المجموعة الشمسية.
ولم تسلم توقعات الكاتب من الانتقادات، إذ يقول أحد المعلقين إن الباحث يستهل عمله بالحديث عن أمور علمية خالصة، لكنه سرعان ما يستفيض في آراء دينية، كي يضفي مصداقية على توقعاته بخراب الأرض.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- غلاء الأسعار في إسرائيل يفوق أوروبا
- توقعات الأبراج ليوم August 9, 2017
- المال للجميع: هل يمكن أن يوفر فيسبوك دخلاً لمستخدميه؟.. تعرف على فكرة زوكربيرغ التي قد تغير التاريخ
- توقعات بـ"نهاية وشيكة" للحياة على الأرض
- مانشستر سيتي يخطط للظفر بخدمات بوسكيتس
- مي حريري في المستشفى بعد محاولة انتحار
- بالفيديو: رولا يموت “ملكة الاغراء”!!
- الجوارب وفيسبوك قد تكون علامات على أن علاقتك العاطفية "في وجه المدفع"!
- صورة ريهام عبد الغفور تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها
- المحكمة تلزم حسين فهمي بدفع نفقة لقاء سويدان بالدولار وهذه هي قيمتها
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)