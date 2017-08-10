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المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات

لو شاهدت ما يفعله برضيعه لطالبت بسجنه فوراً.. باحث عن الشهرة مطلوب للعدالة بسبب هذه الحركات

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 111
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أوضاع مخيفة قرر أن يعرض لها طفله الرضيع، بحثاً عن الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تعريض نفسه لمواقف أخرى أكثر خطورة.

 

من بين هذه الأوضاع، قام الباحث عن الشهرة بتصوير طفله قليل الحيلة وهو يتدلى خارج نافذةِ سيارته البي إم دابليو بينما يقود هو بيدٍ واحدة وبسرعةٍ كبيرة، على طريق بعيد، ونَشَرَ فيديو السيارة تحت عنوان "بلا مقعد".

 

وفي مشهدٍ خطيرٍ آخر، وَقَفَ الرجل خلال الشتاء على حافة بناية شاهقة يحمل طفله الرضيع من ساق واحدة ويدليه مقلوباً، وقد أمسك به من ساقٍ واحدة.

 

هذه المشاهد الخطيرة، التي بالتأكيد جعلته مشهوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، هي ما أوقعته في المشاكل.

 

تم التعرف على الرجل فقط باسم رومان آر. من زيلينوغورسك، في سيبيريا، بحسب تقرير لموقع ميرور البريطاني اليوم الأربعاء 9 أغسطس/ آب 2017.

 

وتبين صورٌ أخرى أنه مهووسٌ بالمشاهدِ الخطيرة، إذ يظهر أيضاً مع امرأةٍ بالكاد ترتدي ملابس، وقد تعلق بشعرها متدلياً من أعلى بناية شاهقة.

 

ولكن ما تُحقِّق فيه الشرطة الروسية الآن هي الصور التي يظهر فيها الطفل، بحسب صحيفة ذا سيبيريان تايمز الروسية.

 

وأُدِينَ الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نعته أحدهم بـ"المريض"، بينما قال آخر إنه "أحمق مجنون". وعلَّق أحد المستخدمين قائلاً: "إنه لا يكترث بشيء، هذا واضح".

المصدر: هافينغتون بوست

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