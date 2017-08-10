رقص بارع لفتاة إيرانية في شوارع طهران.. والسلطات توقفها لتعدّيها على ثقافة المجتمع

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ألقت الشرطة بمدينة شاهرود الإيرانية القبض على 6 أشخاص بتهمة تعليم رقصات "زومبا" و"شافل"، بعد انتشار فيديوهاتها على الشبكات الاجتماعية.

وقال حميد دامغاني العقيد بالشرطة، لمجموعة من الصحفيين، إنه تم إلقاء القبض على شبكة مكونة من 4 شباب وبنتين، في أثناء استعدادهم لتصوير فيديو رقص غربي، على يد ضابطين من الحرس الثوري الإيراني، بحسب موقع "تقاطع" الإيراني.

ووجهت الشرطة تهم خلع الحجاب والترويج لهذه الممارسة، ونشر الرذيلة وتشجيع الشباب على تغيير أسلوب حياتهم، وتعليمهم الرقص الغربي.

وكان فيديو لفتاة إيرانية تدعى "صحرا أفشاريان" انتشر على الشبكات الاجتماعية، ظهرت فيه وهي ترقص رقصة "شافل" في أحد شوارع طهران؛ ما أدى إلى إثارة الرأي العام الإيراني.

وأضاف العقيد دامغاني: "بعيداً عن محاولات هذه المجموعة لجذب الشباب والبنات وتعليمهم أنواع الرقص الغربي وانتشار فيديوهاتهم على الشبكات الاجتماعية- فإن هذه المجموعة قامت بتصوير أفلام لهن دون أن يضعن الحجاب، في أماكن ترفيهية عامة، وانتشرت صورهن في مجموعات المراسلة على تطبيقات تليغرام وإنستغرام".

وأوضح العقيد الإيراني أن المجموعة روجت للرقص تحت اسم الرياضة في الأندية الرياضية النسائية؛ ما أدى إلى امتناع الكثير من النساء في المدينة عن الاشتراك فيها، كما انتقد دامغاني هذا النوع من الرقص الذي لا يتناسب مع الثقافة الإيرانية والإسلامية، بحسب DW النسخة الفارسية.

يُذكر أن الاتحاد العام للرياضة الإيراني أصدر بياناً منع فيه ممارسة الرياضات التي تعتمد على الموسيقى، مثل "الزومبا" التي تمارس في الأندية الرياضية.