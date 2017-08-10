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بالفيديو: منتهى النذالة واللامسؤولية.. دفعها أثناء ركضه فكادت أن تلقى حتفها!

آخر تحديث: منذ 9 دقيقة
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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بدأت الشرطة البريطانية بحثها عن عدَّاءٍ، اعتدى على امرأة كانت تسير على قدميها ودفعها إلى الطريق الرئيسي.

 

وتظهر لقطات التقطتها كاميرات المراقبة، أن الرجل اقتحم طريق المرأة التي تبلغ من العمر 33 عاماً، ودفعها إلى الطريق على جسر بوتني جنوب غربي العاصمة البريطانية لندن، مما أدى إلى انحراف قائد الحافلة عن الطريق لتفاديها.

 

وقال الرقيب مات نولز: "تعرَّضت الضحية لخطر شديد عندما دُفِعَت إلى الطريق، لم تصطدم بالحافلة فقط بفضل رد الفعل السريع والمذهل لقائد الحافلة".

 

وقالت شرطة العاصمة إن الحافلة توقفت، وإن الركاب اتجهوا لمساعدة المرأة، التي تعرَّضت لإصابات طفيفة جراء الحادث، الذي وقع يوم 5 مايو/أيار 2017.

 

وقال الضباط إن العدَّاء ركض إلى الخلف في الاتجاه الآخر من الجسر لنحو 15 دقيقة لاحقاً، وحاولت الضحية التحدث معه، ولكنه أنكر معرفته بها.

 

وأُطلِقَ نداءٌ لشهود الواقعة أو أي شخص يمكنه التعرُّف على العدَّاء في لقطات الكاميرا، الذي وُصِفَ بأنه أبيض البشرة، وفي أوائل أو منتصف الثلاثينيات من عمره، وذو عينين بنيتين وشعر بُنيٍّ قصير، وكان يرتدي "تي شيرت" رمادياً فاتح اللون، وسروالاً قصيراً داكن الزرقة.

المصدر: هافينغتون بوست

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