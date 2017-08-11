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برلمان النيبال يقرّ قانوناً حول الدورة الشهرية لدى المرأة.. هذا ما تفرضه تقاليدهم على النساء أثناء حيضهن!
صادق البرلمان النيبالي على قانون يُعاقب أي شخص يُجبر امرأة على اتباع تقليد هندوسي يلزم النساء في وقت الدورة الشهرية بأن يبقين خارج منازلهن.
ووفقاً لهذا التقليد المسمى "شوبادي" تعتبر المرأة في وقت الدورة الشهرية نجسة، وفي كثير من الأحيان تُجبر على أن تنام في كوخ بعيد عن بيتها.
إلا أن القانون الجديد جعل إلزام النساء على اتباع هذا التقليد جرماً يُعاقَب بالسجن ثلاثة أشهر أو بدفع غرامة بقيمة 3000 روبية (30 دولاراً)، أو بالعقوبتين معاً.
ورأى واضعو القانون أن المرأة في وقت الدورة الشهرية لا تستحق هذا "التمييز والتعامل غير الإنساني".
ونال القانون موافقة بالإجماع، لكنه لن يدخل حيّز التنفيذ سوى بعد عام.
وتحظر هذه التقاليد على النساء أثناء الدورة الشهرية أن يلمسن الطعام الذي يأكله الآخرون، ولا الرجال ولا الماشية.
في تموز/يوليو الماضي، قضت شابة في الثامنة عشرة من العمر بسبب لدغة ثعبان حين كانت معتزلة في كوخ التزاماً بهذا التقليد.
وكذلك قضت امرأتان في عام 2016 في حادثين سببهما هذه العزلة.
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