بالصور..."باربي" العرب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة

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نشرت عارضة الأزياء البحرينية، رانيا عبدالله، البالغة من العمر 20 عاما، صورا جريئة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام".

وتتمتع رانيا عبد الله بعدد كبير من المتابعين بسبب جمالها وأناقتها وشعرها الأسود الطويل، حيث أطلق عليها متابعيها لقب "باربي".

وتقيم رانيا عبدالله، في إمارة دبي، حيث اعتادت على نشر عدد كبير من الصور لها وهي في أوضاع مختلفة.

ويشاع بين متابعين العارضة البحرينية إلى أنها تنتمي للأسرة الحاكمة بفنزويلا، حيث تملك 27 سيارة فارهة، وتقدر ثروتها بحساباتها البنكية بنحو 280 مليون دولار.