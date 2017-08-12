أدت الصلاة على الشاطئ بالـ "بكيني".. فكيف علَّق الأتراك؟

تداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديو لفتاة تؤدي الصلاة على الشاطئ مرتديةً لباس البحر "بكيني".

وأثار فيديو الشابة - التي يعتقد أنها تركية - الكثير من ردود الأفعال المستغربة، إذ يتوجب على المرأة والرجل تغطية العورة أثناء أداء الصلاة.

وبحسب الصحف التركية، فقد تم تصوير المقطع على أحد شواطئ مدينة بودروم التركية.

ولم يثر المشهد استغراب العرب فقط، إنما علق عدد من الأتراك على اللقطة معتبرين أن الأمر غريب، فيما رأى آخرون أنه ليس من حق أحد التدخل في طريقة عبادة الآخر.

أحد المغردين على تويتر قال، "امرأة تصلي بالبيكيني يبدو أنها أصيبت بضربة شمس".

وانتقد أحد المغردين الفتاة في الفيديو قائلاً، "غالباً، إلهها هو الذي أمرها بأن تؤدي الصلاة بالبيكيني.. لأن هذا لا علاقة له بما أمر به الله".

فيما دافع أحد المغردين عبر حسابه على تويتر عن الفتاة قائلاً، "لا أحد يحكم عليها يمكن للإنسان أن يصلي أين ما يريد. أعيش في بودروم ويصلي العديد من الشباب بالبيكيني".

يشار إلى أنه لم يتسنَ لـ "هاف بوست عربي" التأكد من هوية الفتاة التي أدت الصلاة بالبكيني، ولا من الموقع الذي تم تصوير الفيديو فيه.