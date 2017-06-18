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4 أنواع من الملابس ترتديها المرأة المثيرة ولا يستطيع الرجل مقاومتها
ظهر مصطلح Power dressing في سبعينات القرن الماضي؛ للدلالة على الملابس التي تشير إلى سلطة المرأة في البيئات التي عادةً ما يسيطر عليها الرجال.
وتطور هذا المفهوم على مدار السنوات، ليسلط الضوء اليوم، ليس فقط على الشكل الأنثوي في أوج إثارته؛ بل كذلك لإعطاء الأزياء دوراً كبيراً في هذه السلطة الطبيعية والأصيلة التي حققتها النساء.
على كلٍ، ليست الأزياء وحدها ما يضفي شرعية على هذه السلطة الطبيعية، الملابس هي جزء أساسي من هوية الفرد، ويؤثر اختيارنا ملابسنا على الطريقة التي نتفاعل بها مع البيئة المحيطة، وفقاً لما أكدته جامعة بيركلي في كاليفورنيا.
وفي هذا الموضوع الذي نشره موقع Infobae الأرجنتيني، نسلط الضوء على الملابس الأكثر إغراءً بالنسبة للرجال.
1- فتحة الصدر على شكل حرف V
يلفت هذا التصميم الأنيق والمذهل الانتباه والتركيز إلى أجمل مواطن الأنوثة، ونجده في الملابس المصنوعة من الأقمشة والقمصان اليومية وملابس النوم، كما أن استخدام الأقمشة الشفافة يضفي مظهراً أكثر جرأة وجاذبية.
2- الفستان الأسود القصير
منذ أن قامت كوكو شانيل بتصميم هذا النوع من الأزياء في عشرينات القرن الماضي، لم يظهر منافس أكثر رقة وبساطة من الفستان الأسود القصير.
بوجود هذا الفستان في خزانتك بتصاميم مختلفة، بدءاً من الأكثر فخامة مثل شانيل، إلى الأزياء البسيطة مثل H&M، تستطيعين ارتداء زي رقيق وجذاب في مناسبات متنوعة وأوقات مختلفة من اليوم.
3. أظهر الخصر
ينجذب الرجال إلى النساء اللاتي يرتدين ملابس بسيطة دون تعقيدات. ووفقاً لدراسة نُشرت في أرشيف السلوك الجنسي Archives of Sexual Behavior، فإن الأرداف الظاهرة والجسد على شكل الساعة الرملية يجذبان نظرات الرجال.
الجينز ذو الخصر العالي، والفساتين المجسمة أو تصميم عروس البحر، والتنورات المستقيمة وغيرها من التصاميم التي تبرز الخصر هي الأكثر تفضيلاً لدى الرجال.
4. الشفاه الحمراء
ليست من الملابس بالطبع، إلا أنها من أهم عوامل الجمال؛ إذ ظلت مكانة الشفاه على رأس قائمة عوامل الجاذبية لدى الإناث عقوداً وعقوداً.
وفقاً لجامعة مانشستر، يستغرق الرجال نحو 7.3 ثانية في النظر إلى النساء اللاتي يخترن الشفاه الحمراء، و6.7 ثانية إلى اللاتي يخترن اللون الوردي، و2.2 ثانية إلى الشفاه الطبيعية.
وإليك بعضاً من الأفعال التي تزيد إثارة الرجل، ويحب أن تقوم بها المرأة:
1- عندما تتأقلمين مع أصدقاء حبيبك
"فتاة لا تمانع في التسكع"، هي إحدى أولويات الرجل في علاقته بالجنس الآخر، فأكثر شيء يُشعر الرجل بالثقة بالعلاقة، هو معرفة أنه يمكنه تركك في حفل أو تجمّع للأصدقاء قليلاً من الوقت، متأكداً أنكِ ستصمدين وتتأقلمين مع أصدقائه ورفيقاته، دون أية مساندة اجتماعية، فالرجل لا يحتاج لقيدٍ بشري، يريد العودة إلى المنزل بعد 15 دقيقة.
2- عندما تلمسينه
يحب الرجل لمستكِ، خاصةً عندما تدل على الحماية، فالرجال يحبون أن يعرفوا أنكِ تشعرين بالأمان والحماية معهم، وطريقة لمسكِ له جسدياً تساعده على فهم تلك الحقيقة بشكلٍ صحيح، سواء كنتِ تمسكين ذراعه وتحيطين عضلاته، أو تربتين على كتفه دون سببٍ، أو تريحين رأسك بأسفل ذراعه قبل الخلود للنوم.
كل تلك الأمور تعزِّز من فكرة أن الرجل جعلك تشعرين بالأمان والاطمئنان، وهذا الشعور قيِّمٌ للغاية كالذهب.
3- عندما تجعلينه يشعر بأنه مفيد
ألا يمكنكِ حملَ شيءٍ ما؟ ألا تستطيعين فتح جرة المخلِّل العنيدة؟ إذاً اطلبي من حبيبك فعل هذا!
يحب الجميع أن يشعروا بأنهم مفيدون حتى بأتفه الطرق، ويميل الرجال إلى حب استخدام القوة كوسيلةٍ لأن يكونوا مفيدين، وهذا ليس لأنكِ ضعيفة؛ بل لأن الرجال أقوياء، أو على الأقل يحبون أن يُقال عنهم هذا.
4- عندما ترتدين ملابس الرجال
ارتداء ملابس الرجال الكبيرة المقاس يُعد أمراً رائعاً؛ إذ تنثني بشكلٍ مثير على كتفي المرأة، وتصل إلى ركبتيها ببضع بوصات.
إنه أمرٌ جذَّابٌ للغاية. يقوِّي قرارُ ارتدائكِ تلك الملابس فكرةَ أنكِ تحبين شريكك أو على الأقل تهتمين به.
فحقيقة أنكِ فضَّلتي ارتداء ملابس حبيبك على ملابسك هي أمرٌ رائع، وكأنه عَقدٌ مُوقَّع بحبِك. حسناً، قد تكون تلك مبالغةً طفوليةً، ولكنكِ فهمتِ المقصود.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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