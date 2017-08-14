إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | خمس طرق مذهلة للتخلّص من بقع الزيت على الملابس
المصنفة ايضاً في: منوعات

خمس طرق مذهلة للتخلّص من بقع الزيت على الملابس

آخر تحديث: منذ 59 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 94
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

خمس طرق مذهلة للتخلّص من بقع الزيت على الملابس

وقوع الزيت على الملابس يشكل أمرًا مزعجا لكثيرين، وفيما يلي بعض الطرق للتخلّص من الزيت:

 

— بودرة التلك: تعمل على امتصاص بقعة الزيت بسرعة فائقة.

 

— الخل: تعمل الأحماض فيه على تنظيف بقعة الزيت.

 

— بيكربونات الصودا: رشوا بيكربونات الصودا على بقعة الزيت لتمتصها سريعاً.

 

— الكولونيا: خصوصاً تلك التي فيها كحول. تعمل على تنظيف بقعة الزيت بسرعة فائقة.

 

— الطحين: يعمل هو الآخر على امتصاص بقعة الزيت عن الملابس المتسخة.

المصدر: sputniknews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)