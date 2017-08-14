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خمس طرق مذهلة للتخلّص من بقع الزيت على الملابس
آخر تحديث: منذ 59 دقيقة
المصدر: sputniknewsالكاتب:
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وقوع الزيت على الملابس يشكل أمرًا مزعجا لكثيرين، وفيما يلي بعض الطرق للتخلّص من الزيت:
— بودرة التلك: تعمل على امتصاص بقعة الزيت بسرعة فائقة.
— الخل: تعمل الأحماض فيه على تنظيف بقعة الزيت.
— بيكربونات الصودا: رشوا بيكربونات الصودا على بقعة الزيت لتمتصها سريعاً.
— الكولونيا: خصوصاً تلك التي فيها كحول. تعمل على تنظيف بقعة الزيت بسرعة فائقة.
— الطحين: يعمل هو الآخر على امتصاص بقعة الزيت عن الملابس المتسخة.
المصدر: sputniknews
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