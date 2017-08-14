خمس طرق مذهلة للتخلّص من بقع الزيت على الملابس

وقوع الزيت على الملابس يشكل أمرًا مزعجا لكثيرين، وفيما يلي بعض الطرق للتخلّص من الزيت:

— بودرة التلك: تعمل على امتصاص بقعة الزيت بسرعة فائقة.

— الخل: تعمل الأحماض فيه على تنظيف بقعة الزيت.

— بيكربونات الصودا: رشوا بيكربونات الصودا على بقعة الزيت لتمتصها سريعاً.

— الكولونيا: خصوصاً تلك التي فيها كحول. تعمل على تنظيف بقعة الزيت بسرعة فائقة.

— الطحين: يعمل هو الآخر على امتصاص بقعة الزيت عن الملابس المتسخة.