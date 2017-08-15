مشروب سحري طبيعي لتفتيت الدهون!

إذا كنت تعانين من تراكم الدهون في بعض مناطق جسمك فخبراء التغذية والريجيم ينصحونك باستخدام المكونات الطبيعية لتفتيت الدهون حيث يوجد الكثير من الوصفات الطبيعيّة التي تزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون ويسهل إتباعها من دون خوف من أيّ آثار جانبيّة، من بينها: مشروب الشعير، وهو ليس مشروب الشعير الذي يباع من المشروبات الغازيّة، وإنّما المجهّز من حبوب الشعير الطبيعيّة في المنزل.

ويحتوي الشعير على مضادّات أكسدة تحفّز عمليّة الأيض وحرق الدهون، ليعمل الجسم بكفاءة أفضل مع السعرات الحراريّة الزائدة، يعمل على حرقها بدلاً من تخزينها، كما يحتوي على ألياف تحسّن عمليّة الهضم وتجعل منه علاجاً لمشكلات المعدة وحصوات الكلى.

طريقة تحضير مشروب الشعير:

أوّلاً، تغسل حبيبات الشعير جيّداً للتخلّص من أيّ أتربة أو أوساخ بسبب طريقة التخزين، وأثناء ذلك، يوضع وعاء عميق بداخله 500 مل من الماء على النار، وعندما يبدأ الماء في الغليان توضع فيه حبيبات الشعير وتترك على النار حتى تنتفخ من المنتصف، ثمّ ترفع عن النار وتترك جانباً حتى تبرد قليلاً، ثمّ تصفّى جيّداً ويشرب الماء من دون إضافة سكّر أو عسل.

ينصح بتناول كوب من الشعير يوميّاً قبل الإفطار بـ30 دقيقة على الأقلّ.