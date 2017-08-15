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بالفيديو.. نهاية مؤلمة لطلب زواج

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 123
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في مشهد يبدو أقرب لفيلم سينمائي، قررت فتاة الإعلان عن حبها لصديقها وطلب الزواج منه بشكل علني في الشارع، لينتهي المشهد برحيل الرجل وترك الفتاة وحيدة أمام أعين المارة.

 

وأظهر مقطع فيديو الفتاة وهي تجلس على الأرض في أحد شوارع مدينة سانتياغو بتشيلي، وتطلب من الرجل الزواج، قائلة له بالإسبانية: "هل تقبل الزواج بي.. نعم أم لا؟".

 

ورد الرجل بالقول: "نعم حبيبتي، ولكن توقفي الآن"، وقد بدا عليه الخجل والإحراج من الموقف، الأمر الذي أثار غضب الفتاة وجعلها تثور أمام الناس، كونها أرادت ردا أكثر حماسا منه، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".

 

وبعد محاولات عديدة من الرجل لاصطحاب حبيبته بعيدا عن المكان، انتهت جميعها برفض الفتاة التحرك، قرر تركها والابتعاد، لتبقى هي جالسة على الأرض ومصابة بالإحباط أمام أعين المارة.

 

المصدر: سكاي نيوز

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