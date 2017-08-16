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جنس لطيف لكن شرس! شاهد كيف قاتلت هذه الفتاة الناعمة من أجل صديقها
شجار عنيف دار بين سائق حافلة إسباني من جهة وشاب وفتاة من جهة أخرى، واستمرت المواجهة لوقت طويل قبل أن يتدخل المارة ويُنهك الطرفان.
المشهد الذي صوّره سائحٌ بريطاني وقع وفق صحيفة The Daily Mail البريطانية بمنتجع سان أنطونيو للحفلات بجزيرة إيبيزا الإسبانية.
وألقى الكثير من المارة اللوم وفق تقرير The Daily Mail على الشاب بعدما ذهب لسائق الحافلة مرة أخرى لضربه بقبضته، متجاهلاً توسلاته للتوقف.
وعلق شخص بالقول: "ذلك الشاب الذي كان يحاول ضرب سائق الحافلة، جبان ضعيف. أعني أنه يبدو في العشرين من عمره ربما أو أصغر من السائق بأعوام، ولا يزال يحاول ركله وهو مستلقٍ على الأرض أو يهاجمه من الخلف. شيءٌ محزن".
ولم يكن واضحاً الليلة الماضية ما سبب الشجار.
انتقادات أيضاً وجهت للسائح الذي قام بالتصوير بدلاً من التدخل لوقف العراك وكتب شخص معلقاً على الحادث: "لماذا يُصوِّر بدلاً من المساعدة في وقف العراك!".
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