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الرئيسية | منوعات | نساء هارون يحيى.. الإسلام حديث وجذاب
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نساء هارون يحيى.. الإسلام حديث وجذاب

آخر تحديث: منذ 9 دقيقة
المصدر: فيسبوك
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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الإسلام الحديث كما يقول الداعية التركي المسلم والمثير للجدل هارون يحيى هو نظام ودود للجميع، تعيش المرأة بحرية مطلقة حيث الموسيقى، والرسم، والتعري بحيث تبدو النساء أجمل من التماثيل.

 

 

المصدر: فيسبوك

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