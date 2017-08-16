نساء هارون يحيى.. الإسلام حديث وجذاب

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الإسلام الحديث كما يقول الداعية التركي المسلم والمثير للجدل هارون يحيى هو نظام ودود للجميع، تعيش المرأة بحرية مطلقة حيث الموسيقى، والرسم، والتعري بحيث تبدو النساء أجمل من التماثيل.