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العثور على وحش ضخم جدا على شاطئ يوتا

آخر تحديث: منذ 41 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 72
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العثور على وحش ضخم جدا على شاطئ يوتا

نشرت على الانترنت صور لحيوان بحري ضخم، عثر عليه على شاطئ يوتا.

 

ووفقا للناس الذين كانوا على الشاطئ، لقد شموا رائحة عفن. وعندما وصلوا إلى مكان الرائحة، شاهدوا وحش حجمه هائل، بحسب موقع "روسيسكي ديالوغ" الروسي.

 

وتم إرسال خبراء إلى المكان من أجل رؤية الكائن الغريب.

 

وقال الخبراء للصحفيين، إن الرفاة تشبه التمساح أو موزاصور (من السحالي المائية آكلة اللحوم المنقرضة). ولكن لا بد من المزيد من الاختبارات والتحاليل من أجل معرفة من يكون هذا الكائن.

 

المصدر: sputniknews

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