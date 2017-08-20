- كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش
- دفعتها لحافة المجاعة.. تقرير سري للأمم المتحدة: السعودية فشلت في مهمتها باليمن ونجحت فقط بترسيخ الانقسام والفقر
- نساء «غوغل»
- توقعات الأبراج ليوم August 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 20, 2017
- لبنان خلْف جيْشه في معركة «فجر الجرود» ضدّ «داعش»
- دعم سياسي جامع لمعركة «فجر الجرود» والجيش: لم ننسق مع أحد
- أي دور لـ'المؤتمر' في اليمن!
- الجيش اللبناني يبدأ عملية «فجر الجرود» لطرد «داعش»
- الجيش اللبناني يفصل مساره في 'فجر الجرود' عن حزب الله
- عن «شيوعي» منبعث في طرابلس اللبنانية
- أستراليا: انتشار فيديو لبولين هانسون وهي في موقف محرج بالشارع بعد طردها من أحد المحلات
- مُجبرون على العودة.. مصريون يغادرون السعودية بعد تسريحهم من أعمالهم.. وظائف متواضعة وأسعار ملتهبة تنتظرهم
- بالفيديو.. فتاة تتحرش بالفنانة مايا دياب على المسرح
- جرحى بحادث دهس في سيدني
- تصعيد الجرود السورية سباق مع “التطبيع”؟
- أحمد الحريري في المنية مجددا: مؤشرات أزمة أم دلائل تغيير؟
- حضرتنا من الرأي العام..!
- تصريحات الوزراء بدمشق إستفزازية.. والتيار العوني: لا صفة رسمية للزيارات
- ميقاتي: قلوبنا مع الجيش
- العثور على وحش ضخم جدا على شاطئ يوتا
- ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت... "Their Hearts Will Go On"
- توقعات الأبراج ليوم August 19, 2017
- بدون تعليق
- اللعب بالنار.. نظام الدوحة
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش
الكثير منا لا يعرف العسل الأصلي وقد يقع في شراء العسل المغشوش فكيف تعرف الفرق بين العسل الأصلي والمغشوش؟
هناك بعض الاختبارات والتجارب البسيطة التي يمكن القيام بها في المنزل، للتحقق من نقاء العسل، ويمكن التعرف على تلك الاختبارات في هذه المقالة.
من أجل التحقق من نقاء العسل في المنزل، يمكن القيام بهذه الاختبارات التالية.
1. اختبار الإبهام
للقيام بهذا الاختبار: ضع قطرة صغيرة من العسل على إبهامك.تحقق لمعرفة ما اذا كان يتسرب أو ينتشر في جميع أنحاء أصبعك بسرعة. إذا كان يتسرب بسرعة فإنه مغشوش.
العسل النقي يبقى متماسكا على إبهامك.
2. اختبار المياه على بقعة العسل
للقيام باختبار المياه: ملء كوب بالماء. إضافة ملعقة واحدة من العسل في الكوب.
العسل المغشوش أو الاصطناعي يذوب في الماء فور صبه في الكوب. العسل النقي يستقر في الجزء السفلي من الكوب قبل التقليب.
3. اختبار اللهب
هل تعلم أن العسل النقي قابل للاشتعال، هذا الاختبار لمعرفة نقاوة العسل بنسبة 100٪. الطريقة: أخذ عود ثقاب جاف وضعه على طرف العسل. ضرب عصا عود الثقاب في علبة الثقاب إذا كان العسل مغشوش، فإن عود الثقاب يضيء ثم يختفي بسهولة، العسل يمكن أن يغش بالماء، لذلك فإن الرطوبة هي واحدة من الشوائب التي قد يغش بها العسل هذه هي بعض الطرق البسيطة والشائعة لاختبار العسل النقي في المنزل.
ومن هذه الطرق طريقة أخرى شائعة لمعرفة الفرق كما يلي: إضافة بعض الماء و2-3 قطرات من الخل إلى العسل وخلطه جيدا، إذا أصبح الخل رغوي، فإن هذا يؤكد أن العسل مغشوش.
4. قطرة العسل على منشفة ورقية
إذا كان قد تم غش العسل بالماء، فإنه يمكن أن يمتص أو أن يترك أثرا رطبا على مادة ماصة مثل الورق النشاف، ولذلك لا ينبغي للعسل النقي أن يترك أثرا رطبا على الورق الجاف.
5. اختبار النمل
النمل ينجذب إلى العسل المغشوش بسبب محتوى السكر ولكن لا ينجذب إلى العسل الصافي بسبب العنصر الذي يحتويه لطرد الحشرات. ليس هناك الكثير من المعلومات لدعم هذا الاختبار وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد سبب معروف لجعل النمل يفضل السكر المعالج عن العسل الحقيقي.
- أستراليا: انتشار فيديو لبولين هانسون وهي في موقف محرج بالشارع بعد طردها من أحد المحلات
- ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت... "Their Hearts Will Go On"
- بالفيديو.. فتاة تتحرش بالفنانة مايا دياب على المسرح
- دفعتها لحافة المجاعة.. تقرير سري للأمم المتحدة: السعودية فشلت في مهمتها باليمن ونجحت فقط بترسيخ الانقسام والفقر
- توقعات الأبراج ليوم August 20, 2017
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش
- توقعات الأبراج ليوم August 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 20, 2017
- بالفيديو.. فتاة تتحرش بالفنانة مايا دياب على المسرح
- العثور على وحش ضخم جدا على شاطئ يوتا
- ليوناردو دي كابريو وكايت وينسلت... "Their Hearts Will Go On"
- بدون تعليق
- حدث في مثل هذا اليوم August 19, 2017
- ميلان المتجدد أبرز المرشحين لكسر هيمنة يوفنتوس
- سائحة أسترالية تنجو للمرة الثالثة من هجمة دهس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)