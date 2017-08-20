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لبوءة هاربة من حرب سوريا تضع شبلا في الأردن
وضعت لبوءة، تم إنقاذها من حديقة حيوان في مدينة حلب السورية في الآونة الأخيرة، شبلا بصحة جيدة في "بيتها الجديد" بالأردن.
ونُقلت اللبوءة دانا، من حديقة حيوان العالم السحري في حلب، لمحمية المأوى للطبيعة البرية في الأردن، مع 12 حيوانا غيرها (3 أسود، ونمرين، ودبين، وضبعين، نقلت إلى محافظة بورصة في غرب تركيا، إضافة إلى دانا، وأسد آخر، وكلبين).
ووفقا لرويترز، فقد تم استكمال رحلة الحيوانات إلى الأردن، على متن طائرة ركاب عن طريق تركيا.
وأظهرت أشعة بالموجات فوق الصوتية أُجريت أثناء التوقف في تركيا أن دانا حامل في شبلين.
وجاءت ولادة دانا بعد ساعات من وصولها إلى بيتها الجديد في جرش شمالي العاصمة الأردنية عمان.
وقالت طبيبة بيطرية بمحمية المأوى للطبيعة البرية، تُدعى رغد زيتون، إن ولادة دانا تمت بسلاسة.
وأضافت رغد "دانا وصلت، هي وكل الحيوانات وصلوا الجمعة الماضية. تم إطلاقها في بيتها الجديد الجمعة، تقريباً العصر".
وأوضح مدير عام محمية المأوى للطبيعة البرية مهدي قطرميز أنهم سيهتمون بالشبل طالما توفرت لديهم الموارد المناسبة.
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