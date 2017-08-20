شاهد.. "الرعب" القادم من السماء

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أظهر مقطع فيديو لقطات مثيرة لسحابة ضخمة حمراء اللون قادمة من السماء أثارت رعبا في نفوس البرازيليين، الذين اعتقدوا أنها نهاية العالم.

وشارك العديد من سكان مدينة تيكسيريا دي فريتاس الجنوبية صورا ومقاطع فيديو للسحابة الضخمة التي ظهرت لأول مرة الخميس، لكنها اختفت بعد خمس دقائق.

وقال ساو باولو ماغالهايس، الذي نشر مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، إنه لا يعرف ما إذا كانت هذه السحابة تشكل إعصارا أو ظاهرة ما متعلقة بالنيزك والغلاف الجوي.

ونقل موقع "الميرور" البريطاني عن أحد شاهد قوله إن يسكن في تلك المدينة منذ نشأته ولم يسبق له أن رأى شيئا مماثلا، مضيفا "كان أمرا مفاجئا للجميع.. لم نشاهد هذا الشيء من قبل".

لكن خبراء الأرصاد المحليين قالوا إنه من المحتمل أن تكون السحابة عبارة عن دوامة من الغبار المنتشرة في المدينة، مشيرين إلى أنها "ظهرت بذلك اللون على اعتبار أنها كانت فترة غروب الشمس".