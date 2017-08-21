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مسابقة حمل الزوجات على الأكتاف

آخر تحديث: منذ 20 دقيقة
المصدر: (أ.ف.ب)
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 10
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شهدت مدينة براسلاف شمال غرب بيلاروس مسابقة حمل الزوجات على الأكتاف وذلك ضمن مهرجان "Viva Braslav" الذي جرى السبت 22 يوليو في المدينة.

 

وشارك في المسابقة خمسة عشر زوجا، حيث يجتاز المشاركون مسافة تزيد عن 500 متر عبر مستنقعات تتخللها عوائق مائية.

المصدر: (أ.ف.ب)

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