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بالفيديو: لحظة مقتل بطل العالم لرفع الأثقال أثناء قتال شوارع في روسيا

آخر تحديث: منذ 17 دقيقة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 4
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إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية مقطع فيديو يصور معركة دموية عنيفة بين بطل العالم في رفع الأثقال لوزن 120 كلغم الروسي أندريه دراتشيف في معركة بأحد شوارع روسيا مع لاعب الكيك بوكسنج الأذربيجاني أنفار زيناروف وذلك بعد خلاف بينهما في أحد المقاهي قبل أن يقرر تصفية الخلاف في معركة مفتوحة بالشارع.

 

ويظهر في الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة أن زيناروف أوسع خصمه ضربا حتى أسقطه أرضا في 25 ثانية رغم أنه أقل في البنية الجسمانية.

 

وذكرت وسائل إعلام روسية إن دراتشيف لقي مصرعه في المستشفى، فيما لاذ المصارع الأذربيجاني بالفرار، حيث تتعقبه عناصر الشرطة.

المصدر: وكالات

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