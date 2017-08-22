فيديو يحبس الأنفاس...لحظة عبور امرأة جسر ينهار

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لقطات تحبس الأنفاس، للحظة انهيار جسر في النهر، ومحاولة امرأة تسير عليه النجاة.

يظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتم تصويره في وينكياو، بالصين، المرأة وهي تسرع، ويبدأ الجسر في الانهيار وتتمكن من القفز من عليه لحظة انهيار في مشهد مثير.