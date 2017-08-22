خبر رائع لعشاق كاميرا "زينيت السوفيتية"

ذكر وسائل إعلام روسية، أن كاميرا "زينيت" التي حققت شهرة واسعة، في أيام الاتحاد السوفيتي، ستطرح مجددا في الأسواق، ابتداءً من العام المقبل.

وسيتم استئناف إنتاج كاميرا "زينيت"، السنة المقبلة، في بلدة كراسنوغورسك، حيث جرت صناعتها أول مرة، وستتعاون شركة "شبافي" المصنعة مع جهات في الخارج.

وقال إيغور سيرغييف، المسؤول في الشركة المصنعة، إن الخطوة تسعى إلى حفظ الكاميرا التاريخية، مع إدخال تعديلات مهمة عليها، إذ ستصبح كاميرا رقمية ذات مستشعر طوله 35 سنتميترا.

وتمت صناعة الكاميرا لأول مرة سنة 1952، وتم التوقف عن إنتاجها سنة 2005، وفي 2014 بذل رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيدف جهودا لإعادة صناعتها.