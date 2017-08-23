تنديد واسع باعتداء جنسي جماعي ضد فتاة في حافلة بالمغرب

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الرباط (CNN)— عبّر الكثير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالمغرب عن غضبهم الكبير لاعتداء جنسي طال فتاة داخل حافلة للنقل الحضري بمدينة مغربية، إذ حاول قرابة أربعة مراهقين اغتصابها بينما تحاول هي الهرب إلى أن تمكنت من ذلك، في حافلة يبدو أنها كانت شبه فارغة، إلّا أنها كانت تسير في الشارع.

الفيديو الذي انتشر ليلة أمس الأحد، دون أن يعرف بالتحديد توقيت تصويره، يَظهر فيه حوالي أربعة مراهقين وهم يحاصرون فتاة (لا يظهر أنها تتجاوز 18 عاما) لأجل اغتصابها، يبدأ الفيديو، الملتقط بكاميرا هاتف نقال، بأحد المحاصرين وهو يمسك بالفتاة من الخلف وصديقه يطلب منها أن تتركه يحصل على نشوته الجنسية، ثم تسقط الفتاة على المقاعد، فيمسك بها مراهق آخر.

يستمر الفيديو بصراخ الفتاة ومحاولتها الهرب، بينما يعبث اثنين من المحاصرين بصدر الفتاة وأحدهما يقبله بعد تعريتها في هذا الموضع من جسدها.. صراخ الفتاة والتدافع يهيمنان على ما تبقى من ثواني الفيديو الذي لا يزيد عن دقيقة، كلما كانت الفتاة تحاول الهرب إلّا ويدفعها أحد المحاصرين برجله، وفي لحظة يرتفع صوتها بالصراخ، يحاول أحدهم إسكاتها بدسّ ثياب في فمها، إلّا أنها تنجح في الانفلات منهم أخيرا.

هذا وأكد مصدر رفيع المستوى مقرّب من الملف لـCNN بالعربية، أن السلطات الأمنية بالدار البيضاء تمكنت من اعتقال بعض المشتبه بهم في هذا الاعتداء، لافتا أن المعطيات المتوفرة حاليا تفيد أن الاعتداء قديم بعض الشيء، غير أن الضحية لم يسبق لها أن تقدمت بأيّ شكاية في الموضوع.

وأثار الفيديو الصادم ردود فعل واسعة، لدرجة أنه خيّم على الكثير من النقاشات داخل وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب.

كما أصدرت جمعية"ما تقيش ولدي" المهتمة بحماية الطفولة، بيانا طالبت من خلاله المتتبعين الذين يملكون معلومات أكثر تفصيلا عن هوية المعتدين والضحية والمكان بالتواصل معها، ونشرت الجمعية صورا مأخوذة من الفيديو للمعتدين، مطالبة بنشرها على نطاق واسع لأجل اعتقالهم بدل نشر الفيديو الذي يظهر فيه وجه الضحية.

ونقل موقع القناة الثانية المغربية عن مسؤول في شركة "نقل المدينة" بالدار البيضاء أن 90 بالمئة من مؤشرات الفيديو تبين أنه التقط في إحدى حافلاتها، مبرزا أن الشركة فتحت تحقيقا بمعية السلطات الأمنية.