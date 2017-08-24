طفل إندونيسي يهاجم ثعبانا طوله 10 أقدام...ماذا حدث له

في خطوة وصفت بالغريبة، هاجم طفل إندونيسي صغير ثعبانا يصل طوله لعشرة أقدام تقريبا، بيديه العاريتين، لتحدث المفاجأة الكبرى.

ونشرت صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية تقريرا مصورا عن حادثة الطفل الإندونيسي، الذي تسببت في ازدحام مروري كبير في إحدى البلدات الإندونيسية.

وتفاجأ المارون في الشارع بالثعبان وهو يقطع الطريق، ليصيب المارة بالذعر، ما جعل الطفل يقرر مهاجمته بيديه العاريتين لإبعاده عن الطريق، وأمسك به من عنقه وسحبه إلى جانب الطريق.

ووصف بعض المشاهدين الطفل بأنه "مجنون"، فيما وسمه آخرون بـ"الشجاع" لأنه أنقذ المارة من هجوم الثعبان القاتل.

وظهر في اللقطات كيف أن المارة الخائفين حرصوا على الحفاظ على مسافات آمنة لحماية أنفسهم.