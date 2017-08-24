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في مصر- اغتصب ابنتيه وأنجب من إحداهما... هكذا كان يؤذيهما لإشباع شهوته وهذه نهايته

آخر تحديث: منذ 31 دقيقة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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في مصر- اغتصب ابنتيه وأنجب من إحداهما... هكذا كان يؤذيهما لإشباع شهوته وهذه نهايته

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق المصرية حكماً بالإعدام على أب بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنتيه والإنجاب من إحداهما.

 

وقضت المحكمة بتنفيذ الحكم عن طريق الشنق حضورياً بحق المتهم الذي كان يعمل سائقاً. ويُذكر أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على محسن سيد، 43 سنة، بسبب قيامه باغتصاب ابنتيه أمل، 16 عاماً، وداليا، 15 عاماً.

 

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يهدد ابنتيه بالضرب ويؤذيهما لإشباع شهوته. ويشار إلى أن منظمات حقوقية ونسائية كانت طالبت بتشديد عقوبة الاغتصاب والتحرش للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.

المصدر: لها

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