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صدمته سيارة أثناء البث المباشر.. شاب يوثق تعرضه لحادث وهو يتناول العشاء مع زوجته
صور شاب تركي لحظة صدمه بسيارة في أحد شوارع مدينة سامسون الساحلية شمالي تركيا، أثناء بث مباشر كان يقوم به بصحبة زوجته.
وكان إمري تيميل (26) عاماً يتناول ساندويتش اللحم مع زوجته توبا (25) عاماً خارج أحد مطاعم سامسون،، وذلك بالقرب من دراجته البخارية، حين جاءت سيارة مسرعة من الخلف لتصدمه وتسقط الكاميرا على الأرض.
وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن تيميل يرقد في المستشفى بحالة حرجة، نظراً لارتطام رأسه بالأرض بقوه نتيجة الاصطدام، فيما تأمل زوجته أن يساعد الفيديو في العثور على صاحب السيارة وتقديمه للمحاكمة.
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