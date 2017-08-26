شاهد.. قميص مصري ثمنه 12 ألف جنيه ومرتبط بالكرة الأرضية

من منا لم ينتظر بفارغ الصبر بدء التخفيضات السنوية في المحلات لشراء ما يلزمه في ظل حالة ارتفاع الأسعار التي يكتوي بنارها جيوب المواطنين، لكن في ظل ذلك تفاجئك صفحة مختصة ببيع الملابس على الإنترنت تعرض قميصًا بسعر خيالي.

لم ننسى سعر سندوتش البرجر الشهير الذي وصل إلى 1500 جنيه وتم الإعلان عنه منذ عدة أيام، وكان قد أثار ضجة كبيرة، لنجد أنفسنا اليوم أمام قميص رجالي بسعر خيالي فهو بـ 12 ألف جنيه فقط.

المثير للدهشة أن الصفحة المختصة في بيع الملابس تشير إلى أن السعر لفترة محدودة ما يعني أنه بعد أيام يمكن أن يتجاوز الـ 20 ألف جنيه.

من المؤكد أن تكون قد انتابتك حالة من الشغف لمعرفة مواصفات القميص الغالي جدًا، فقد عددت الصفحة مميزاته الغريبة بعض الشيء والتي لم يسمع بها أحد من قبل. وقالت الصفحة:

قبل ما تسأل السعر دا ليه اعرف الأول عن القميص!

- عدد خطوط الكاروهات اللي في القميص هى نفس عدد خطوط الطول والعرض اللي في الكرة الأرضية ودا بيديك طاقة ايجابية عالية جدا

- اللون الأبيض اللي في القميص درجة لونه بتعمل على الراحة النفسية، والخطوط اللي بالرمادي بتنفذ قانون تضاد العناصر مع الخلفية

- غير أن القميص ده معالج حراريا بألياف صناعية بتدفي جسمك في الشتاء وتسقع جسمك في الصيف

- القميص مغسول أكتر من 46 مرة لعدم الانكماش أو التمدد

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وأشعل سعر القميص موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد وصل عدد التعليقات على المنشور في أقل من 18 ساعة إلى أكثر من 16 ألف تعليق و8000 مشاركة، و10 آلاف إعجاب.

وقال نيمو: "بكام سيبها بظروفها ياحزن الحزن بيقولك خطوط طول و دوائر عرض"، وأضاف محمد أحمد: "ما تيجو نعمل جمعية وبعد ما نقبضها نستلف عليها ونكمل المبلغ ونشتري القميص ده".

وتابع عمرو زيدان: "القميص دة يا جماعة عالمي بجد، أنا جبته من شهرين وكنت أقرع دلوقتي طلعلي شعر"، وأضاف حوكة هشام: "طب مفهوش خاصية الطيران عشان بس مانعرقش كتير ونوصل أي مكان من غير ما نتأخر وبكدة هانحل مشكلة المواصلات والناس بدل ما تجيب عربيات يجيبوا القميص ده، والا انتوا رأيكوا ايه".

وسخر أسامة صلاح، من سعر القميص، قائلًا: "طب لو قصيته بمقص أو نتشه مسمار هل كده خط الاستواء هيحصله خلل يعني الفصول هتختلف في القميص بلاش ده لو وقع كلور عليه كده القميص هيبقى في خرم وأوزن القميص هيدخلى أشعة الشمس الضارة وبكده مناخ القميص باظ وبقى عندنا تلوث بيئي يعني القميص بتاعكوا ميساويش جنيه ونص".

وقال عرفات ياسين: "إنت بتتكلم جد ولا بتشتغلنا، خطوط عرض ايه وطول ايه، وبعدين ايه قانون تضاد العناصر مع الخلفية، إنت فاشل في التسويق على فكرة".

وأضاف مودا حمزة: "في حاجة في sales اسمها اللعب على المجهول زي مثلا ايه قانون تضاد العناصر مع الخلفية مين يعرفه ولو عدد خطوط الكاروهات هى عدد خطوط الطول الطاقة برضه هاتيجي منين الاقناع معتمد على جهل العميل والزبون موش أكتر".