قطع يد إبنة الـ15 عاماً بالسيف في سوق شعبي!! والسبب لا يصدق

أقدم الشاب الهندي فيندو تشوراسيا (19 عاماً) على قطع يد شابة (15 عاماً)، بعدما رفضت الخروج معه.

وفي التفاصيل، فقد حاول فيندو إقناع الشابة بالخروج برفقته، إلّا أنّها رفضت، فهاجمها بسيف، أثناء تسوّقها مع شقيقها في أحد أسواق الهند في وضح النهار، وقطع يدها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصرّح أحد أعضاء شرطة ولاية أتر برديش براديش، أنّ الحشود ساعدت الشابة في الإفلات من المعتدي، الذي سلّموه اليهم، لافتاً الى أنّ الضحية تتلقى العلاج في مستشفى خاص، إلّا أنّ حالتها حرجة بعدما فقدت الكثير من الدماء.