- قطع يد إبنة الـ15 عاماً بالسيف في سوق شعبي!! والسبب لا يصدق
- سيلينا غوميز ارتدت القميص من دون هوت شورت؟
- الموساد والتوغو فأين المخابرات العربية والتوغو؟
- حلفاؤها غيروا مواقفهم.. أسوشيتد برس: الدول الداعمة للمعارضة السورية تَتبع مصالحها وأميركا والسعودية تطالبانها بقبول بقاء الأسد
- مريم اوزرلي تطل بالمايوه عبر انستقرام: لا تأبه لأي إنتقاد وتفعل ما يحلو لها
- هل سيعلن الأمير هاري خطوبته قريباً على هذه الممثلة؟
- بطل "رائحة الفراولة" يخون زوجته مع ابنة أخيه! وشقيقه يهجر منزلاً يسكنه منذ 10 سنوات
- إمبراطور التكنولوجيا الأشهر بالعالم.. سجيناً لـ5 سنوات
- تضييق الخناق على «داعش».. واستئناف جلسات الحكومة في المناطق
- عطلة الجمعة تنفجر في وجه حكومة الحريري
- لماذا انشق "المستشار" عن ريفي؟
- هل دفع "المستقبل" الأموال لمستشار ريفي؟
- ضناوي: نهيب بالنواب تقديم مشروع قانون تعديلي وإعتبار يوم الجمعة يوماً إسلامياً ووطنياً بإمتياز
- "ترميناتور" تبرز مهاراتها القتالية في سوريا
- شاهد.. قميص مصري ثمنه 12 ألف جنيه ومرتبط بالكرة الأرضية
- توقعات الأبراج ليوم August 26, 2017
- بدون تعليق
- حلف قطر ـ إيران يؤكد التهمة
- «حزب الله» يُراكم الأسلحة تحضيراً لحرب ضد إسرائيل
- ارتيابٌ في لبنان من تصعيد نصرالله... الاستراتيجي
- لبنان «غير معني» بالتفاوض مع «داعش»
- اسبوع للموفد السعودي في بيروت ولا زيارات لبعبدا وعين التينة.. تنسيق قواتي اشتراكي وجنبلاط لم يزر عون في بيت الدين
- المرحلة الرابعة من تحرير الجرود... في غضون أيّام
- رهانات وأجندات مختلفة في حرب واحدة
- حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2017
قطع يد إبنة الـ15 عاماً بالسيف في سوق شعبي!! والسبب لا يصدق
أقدم الشاب الهندي فيندو تشوراسيا (19 عاماً) على قطع يد شابة (15 عاماً)، بعدما رفضت الخروج معه.
وفي التفاصيل، فقد حاول فيندو إقناع الشابة بالخروج برفقته، إلّا أنّها رفضت، فهاجمها بسيف، أثناء تسوّقها مع شقيقها في أحد أسواق الهند في وضح النهار، وقطع يدها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وصرّح أحد أعضاء شرطة ولاية أتر برديش براديش، أنّ الحشود ساعدت الشابة في الإفلات من المعتدي، الذي سلّموه اليهم، لافتاً الى أنّ الضحية تتلقى العلاج في مستشفى خاص، إلّا أنّ حالتها حرجة بعدما فقدت الكثير من الدماء.
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
- مريم اوزرلي تطل بالمايوه عبر انستقرام: لا تأبه لأي إنتقاد وتفعل ما يحلو لها
- بطل "رائحة الفراولة" يخون زوجته مع ابنة أخيه! وشقيقه يهجر منزلاً يسكنه منذ 10 سنوات
- هل سيعلن الأمير هاري خطوبته قريباً على هذه الممثلة؟
- من والد كلوي كاردشيان الحقيقي؟ النجمة الأميركية تطالب أمها بمعرفة هويته.. فهل تخفي أمراً أخطر من الخيانة؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- قطع يد إبنة الـ15 عاماً بالسيف في سوق شعبي!! والسبب لا يصدق
- سيلينا غوميز ارتدت القميص من دون هوت شورت؟
- مريم اوزرلي تطل بالمايوه عبر انستقرام: لا تأبه لأي إنتقاد وتفعل ما يحلو لها
- هل سيعلن الأمير هاري خطوبته قريباً على هذه الممثلة؟
- بطل "رائحة الفراولة" يخون زوجته مع ابنة أخيه! وشقيقه يهجر منزلاً يسكنه منذ 10 سنوات
- إمبراطور التكنولوجيا الأشهر بالعالم.. سجيناً لـ5 سنوات
- شاهد.. قميص مصري ثمنه 12 ألف جنيه ومرتبط بالكرة الأرضية
- توقعات الأبراج ليوم August 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2017
- قمة مبكرة بين ليفربول وأرسنال في سباق الدوري الإنكليزي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)