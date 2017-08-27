أراد مفاجأتها بخاتم باهظ الثمن وورود في مكان عملها.. شاب عشريني يضرب حبيبته لرفضها الزواج منه!

نشرت صحيفة Metro البريطانية خبراً عن قيام شاب يدعى ندري بافل، ويبلغ من العمر 25 عاماً، بضرب فتاة تدعى آندريا ناغي بعدما رفضت الزواج منه.

إذ قام الشاب بجعل شخص ما يسلّمها ورقة صغيرة، كُتِب عليها أنَّه يرغب في التحدُّث معها، واشترى خاتم زفافٍ -باهظ الثمن- وبعض الورود كي يفاجئها في مقر عملها، لترد عليه بالرفض، ففقد أعصابه وضربها في وجهها، ثم طرحها أرضاً مُتسبِّباً لها في "إصابات كبيرة".

وبعد إلقاء القبض عليه، أخبر بافل -الذي لم تصدر ضده أي أحكام سابقة- الشرطة أنَّه كان مستاءً بسبب تعرُّضه للرفض، مع أنه جمعته علاقة قوية بالشابة منذ 3 أشهر، حتى إنها انتقلت للعيش معه.

لتصدر محكمة نورث ستافوردشاير حكماً بمنعه من الاتصال بالفتاة لمدة عام بعدما أُدِين بالاعتداء عليها بالضرب، بالإضافة إلى قرار الخدمة المجتمعية لـ12 شهراً، شريطة تأدية نشاط إعادة تأهيل لمدة 30 يوماً و150 ساعة عمل دون أجر.

كما حُكِم عليه بدفع تعويضٍ مادي يبلغ 200 جنيهاً إسترلينياً (247.5 دولار)، ونفقات تبلغ 135 جنيهاً إسترلينياً (173.8 دولار)، وضريبة إضافية تبلغ 85 جنيهاً إسترلينياً (109.4 دولار).

وقال رئيس هيئة المحكمة، فيليب تايلور، موجهاً كلامه إلى بافل: "كان هذا الاعتداء خطيراً، ويندرج ضمن العنف العائلي. وكانت الإصابات التي لحقت بالضحية كبيرة. لقد ذهبتَ إلى مكان عملها بعدما أوضَحَت لك أنَّها لم تعد راغبةً في أي علاقةٍ تربطكما. لقد كان ما فعلتَه اعتداءً غير مبرر.. والآن لا مستقبل لهذه العلاقة"، بحسب الصحيفة البريطانية.

ويبدو أن الرفض عائد إلى تدهور علاقتيهما الذي انتهى بترك الفتاة للشقة، وكان الشاب يسعى بعرض الزواج إلى إصلاح ذلك، خاصةً مع محاولاته المتعددة للتواصل معها بالرسائل النصية، لكنها وصفته في المحكمة بالـ"متسلط والغيور".