- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. جهاز مبتكر يزيد دقة القصف الجوي في سوريا
- ميا خليفة: "داعش" هددني بالذبح.. وهذا ما أفزعها
- لا تحاول معرفة من أين جاء أجدادك.. مرض خطير قد يواجهك إذا أجريت اختبار الحمض النووي DNA
- أكثر الدول استهلاكاً للحوم في العالم.. دولة عربية في المركز الثاني رغم قلة عدد سكانها
- بالفيديو...لحظة انشطار سفينة إلى جزأين قرابة ساحل ميناء كيليوس التركي
- صفقة بين «حزب الله» و«داعش» أنهتْ معركة الجرود و«فرح كئيب» في لبنان لانتصار جيشه ووفاة مخطوفيه
- إسرائيل تنجز صفقة شراء 17 مقاتلة «إف 35» أميركية
- مسلحو «داعش» يستسلمون في الجرود الشرقية واتفاق مع «حزب الله» وسورية على نقلهم إلى دير الزور
- قوات الأسد تتوغل في محافظة دير الزور
- الأمن العام اللبناني: استخرجنا رفات 6 جثث نعتقد أنها للجنود لكن لا نستطيع أن نجزم
- ضغط إسرائيلي على غوتيريش للحد من سلاح حزب الله
- شجاعة ماكغريغور تخر أمام قوة مايويذر
- أميركا والحربان الخاسرتان
- نصرالله رفض أيّ تسوية قبل كشف مصير الأسرى العسكريين.. اللواء ابراهيم للأهالي : لم نساوم فاعتزوا بأبنائكم لأن إرادتهم كانت الشهادة
- الجرود تتحرَّر... ولبنان في إنتصار وحِداد
- الحوثي.. المخلوع
- واشنطن «تؤجّل» إسقاط اﻷسد إلى مرحلة أخرى
- وتَبقى السيادةُ مخطوفةً
- ثلاثة ملفات ستفرض نفسها في الفترة المُقبلة
- الرواية الكاملة لعملية الخطف والتفاوض: هكذا أُسر العسكريون وهكذا أُعطي الأمر بتصفيتهم
- استسلام «داعش» يكشف مصير العسكريين
- توقعات الأبراج ليوم August 28, 2017
- تغييرات جذرية في الوجوه النيابية والسياسية قريبا
- وزير الاتصالات جمال الجراح وضريبة النجاح
- عجز «حزب الله»
بالفيديو...لحظة انشطار سفينة إلى جزأين قرابة ساحل ميناء كيليوس التركي
انشطرت ناقلة شحن جاف إلى جزأين في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي الغربي في تركيا، حسبما أظهرت مقاطع تلفزيونية في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الأحد،، فيما تم إنقاذ أفراد الطاقم المؤلف من 11 شخصا.
وكانت ناقلة الشحن الجاف "ليوناردو" التي ترفع علم منغوليا ويبلغ طولها 114 مترا ترسو قبالة ساحل ميناء كيليوس في اسطنبول عندما بدأ جسم السفينة ينبعج قبل أن تنشطر إلى جزأين. بحسب "رويترز".
وسحبت زوارق القطر نصف السفينة إلى الشاطئ، فيما غرق النصف الباقي من جسم السفينة تحت الماء بشكل تدريجي.
وأفادت وسائل الاعلام التركية بأن الناقلة التي تم بناؤها عام 1975 كانت في طريقها إلى ترسانة سفن توزلا في اسطنبول لإجراء إصلاحات بها.
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
- "السلطانة هويام" نشرت صورها القديمة.. هل يمكنك ملاحظة الفوارق في شكلها؟
- سيلينا غوميز ارتدت القميص من دون هوت شورت؟
- مريم اوزرلي تطل بالمايوه عبر انستقرام: لا تأبه لأي إنتقاد وتفعل ما يحلو لها
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ميا خليفة: "داعش" هددني بالذبح.. وهذا ما أفزعها
- لا تحاول معرفة من أين جاء أجدادك.. مرض خطير قد يواجهك إذا أجريت اختبار الحمض النووي DNA
- أكثر الدول استهلاكاً للحوم في العالم.. دولة عربية في المركز الثاني رغم قلة عدد سكانها
- بالفيديو...لحظة انشطار سفينة إلى جزأين قرابة ساحل ميناء كيليوس التركي
- توقعات الأبراج ليوم August 28, 2017
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
- "السلطانة هويام" نشرت صورها القديمة.. هل يمكنك ملاحظة الفوارق في شكلها؟
- العادة السرية... أجسادنا تحت المجهر
- هل تكره المرأة العربية الجنس؟
- الوجه المشرق للـ"عنوسة" تتحدث عنه فتيات عربيات... حرية ومرح وجنس بلا قيود
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)