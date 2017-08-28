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بالفيديو...لحظة انشطار سفينة إلى جزأين قرابة ساحل ميناء كيليوس التركي

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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انشطرت ناقلة شحن جاف إلى جزأين في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي الغربي في تركيا، حسبما أظهرت مقاطع تلفزيونية في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الأحد،، فيما تم إنقاذ أفراد الطاقم المؤلف من 11 شخصا.

 

وكانت ناقلة الشحن الجاف "ليوناردو" التي ترفع علم منغوليا ويبلغ طولها 114 مترا ترسو قبالة ساحل ميناء كيليوس في اسطنبول عندما بدأ جسم السفينة ينبعج قبل أن تنشطر إلى جزأين. بحسب "رويترز".

 

وسحبت زوارق القطر نصف السفينة إلى الشاطئ، فيما غرق النصف الباقي من جسم السفينة تحت الماء بشكل تدريجي.

 

وأفادت وسائل الاعلام التركية بأن الناقلة التي تم بناؤها عام 1975 كانت في طريقها إلى ترسانة سفن توزلا في اسطنبول لإجراء إصلاحات بها.

المصدر: sputniknews

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