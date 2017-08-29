- سلمى حايك تتهم دونالد ترامب بإغتصاب قاصر
- كابوس العزباوات في تل أبيب
- السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين
- علماء المناخ: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة
- لا تكن أول من يصعد إلى الطائرة للحفاظ على صحتك
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
- "سأتخلَّص منها كالفضلات".. سياسي مرشح لمنصب مستشار ألمانيا يتلقى سيلاً من الانتقادات بسبب وزيرة مسلمة
- لبنان في مرمى صفقة «حزب الله» - «داعش» ... انتصارٌ أم خديعة؟
- توقعات الأبراج ليوم August 29, 2017
- بدون تعليق
- بين الرفق بالإنسان والرفق بالأفيال
- حركة “حماس″ تَحسم أمرها وتتّجه إلى إيران كحليفٍ استراتيجي.. السنوار يَعترف بِدَعمها المالي والعَسكري ويَتطلّع لـ”ترميم” العلاقات مع سورية.. فهل يتجاوب الأسد؟ وماذا قال للوسطاء؟ وماذا يَعني لقاء نصر الله بالعاروري؟
- حين يخطئ السيّد مرّتين
- حزب الله يلاحق «قتلة» الجنود في البادية السورية.. بعبدا مصرة على المحاسبة فهل يلاحق «ايتام» الارهابيين ؟
- بدون تعليق
- «دواعش» الجرود اللبنانية ينضمون إلى قافلة المغادرين ومصدر في «الحر» يروي معطيات عن قتل العسكريين
- حزب الله شركة أمن إيرانية خاصة تجاوزت حدود لبنان
- اللواء إبراهيم: لبنان خاضع لمنطق الدولة والدولة لا تنتقم
- غواصتان روسيتان إلى السواحل السورية
- أسنسيو.. مستقبل الريال وحاضره
- «داعش» ينسحب بباصات سورية إلى دير الزور
- مانشيت:إنتهت المعركة عسكرياً.. وسجالات تُوتِّر الداخل سياسياً
- نصرالله: النصر تاريخي وينكره من راهن على «داعش» و«النصرة»
- السبهان: رسالتُنا دعم بناء لبنان الدولة لا الطوائف
- من يترجم النصر العسكري الى هزيمة سياسية؟
لا تكن أول من يصعد إلى الطائرة للحفاظ على صحتك
كشفت دراسة جديدة أنه إذا كنت أول الراكبين على متن الطائرة فإن ذلك قد يكون سيئا على صحتك، ويزيد من احتمال إصابتك بالأمراض المعدية.
فعادة ما يحاول الكثيرون أن يكونوا أول من يصعد على متن الطائرة من أجل تجنب طوابير المسافرين، ولكن، ووفقا للبحث الجديد فإن لذلك تأثيرا سلبيا على الصحة وقد ينتهي الأمر بعدة أضرار.
وتختار غالبية شركات الطيران عادة صعود ركاب الدرجة الأولى بداية، ويتبعهم مسافرو الدرجات التالية إلى أن تمتلئ الطائرة.
ويقول فريق من الباحثين من جامعة ولاية أريزونا إن هذا النوع من الصعود إلى الطائرة يمكن أن يضع معظم الناس في خطر التقاط المرض.
ودرس الفريق أنواعا مختلفة من سيناريوهات الصعود إلى الطائرة باستخدام نماذج حسابية، حيث أراد الباحثون فهم كيفية انتشار الأمراض مثل الإيبولا، في حال كان هناك مصاب واحد فقط بهذا المرض على متن الطائرة.
وأظهرت النتائج أن طريقة الصعود إلى الطائرة بأولوية الدرجة الأولى في المقدمة قد زادت من احتمالية تعرض شخص ما للفرد المصاب.
وعلى سبيل المثال، فإذا كان مقعد الشخص المصاب في الصف 18C فسيتعين عليه تجاوز 18 صفا من الركاب للوصول إلى مكانه، وهو ما سيسهل انتقال العدوى إلى الراكبين المتواجدين على متن الطائرة، والركاب الآخرين الذين تستمر الطائرة في استقبالهم.
ويشير الباحثون إلى أن إتاحة الصعود إلى الطائرة من المدخلين الأمامي والخلفي، من شأنه أن يقلل خطر التقاط الأمراض المعدية بنسبة 27%، بفضل انخفاض نسبة الاتصال بين الركاب.
فضلا عن أن استخدام شركات الطيران لطائرات أصغر، بـ50 مقعدا فقط، سيقلل من احتمال اتصال الركاب بالشخص المصاب بنسبة 13%.
- كيت ميدلتون عارية والأمير تشارلز يقبل شاباً بالطريق.. 10 فضائح للعائلة الملكية التقطتها الكاميرا
- هل هناك "معدل مثالي" لممارسة العلاقة الحميمة؟ هذه الدراسة تجيب
- سيلينا غوميز ارتدت القميص من دون هوت شورت؟
- في ذكرى رحيل الشاعر محمود درويش
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- كابوس العزباوات في تل أبيب
- السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين
- علماء المناخ: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة
- لا تكن أول من يصعد إلى الطائرة للحفاظ على صحتك
- "لميس" التركية توبّخ سائحة عربية في مطار اسطنبول.. هكذا أثارت غضب الممثلة الشهيرة وحبيبها
- توقعات الأبراج ليوم August 29, 2017
- بدون تعليق
- بدون تعليق
- أسنسيو.. مستقبل الريال وحاضره
- هل هناك "معدل مثالي" لممارسة العلاقة الحميمة؟ هذه الدراسة تجيب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)