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السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين
ملكة جمال العرب بيان طالب تمنح اللقب لبلدها سوريا لثلاثة أعوام على التوالي.
أعلنت المنظمة العربية الأميركية أنها قررت تمديد فترة حمل اللقب للسورية بيان طالب ليشمل عام 2017.وكانت بيان طالب قد توجت ملكة جمال العرب لعام 2016 في حفل أسطوري أقيم العام الماضي بولاية بينسيلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، وبذلك تحمل بيان اللقب لعامي 2016 و2017.
وقال المنتج العالمي المصري الأصل، أشرف الجمل، إن قرار المنظمة بهذا التمديد جاء نظرا لاعتزامها تنظيم مسابقة هذا العام خلال شهر ديسمبر المقبل بدلا عن شهر سبتمبر المقبل كما هو متبع من قبل، وبذلك لا يصح للفائزة القادمة أن تحمل لقب العام لمدة شهر واحد.
وبذلك تصبح السورية بيان طالب التي تبلغ من العمر 24 عاما هي أول ملكة تحمل اللقب لعامين متتاليين، وأيضا تكون بذلك سوريا هي أول دولة حاملة للقب لثلاثة أعوام على التوالي.
وتعد بيان، من أصل سوري، وتدرس في كلية الطب حالياً بجامعة فلوريدا، وتجيد القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية. ولدت بسوريا وعاشت بالسعودية ثم هاجرت إلى رومانيا قبل أن ينتهي بها المطاف بالإقامة في الولايات المتحدة الأميركية.
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