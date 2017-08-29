إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين
المصنفة ايضاً في: منوعات

السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين

ملكة جمال العرب بيان طالب تمنح اللقب لبلدها سوريا لثلاثة أعوام على التوالي.

آخر تحديث: منذ 33 دقيقة
المصدر: العرب اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 54
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

السورية بيان طالب أول ملكة جمال تمنح اللقب لعامين
بيان تحمل اللقب لعامي 2016 و2017

أعلنت المنظمة العربية الأميركية أنها قررت تمديد فترة حمل اللقب للسورية بيان طالب ليشمل عام 2017.وكانت بيان طالب قد توجت ملكة جمال العرب لعام 2016 في حفل أسطوري أقيم العام الماضي بولاية بينسيلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، وبذلك تحمل بيان اللقب لعامي 2016 و2017.

 

وقال المنتج العالمي المصري الأصل، أشرف الجمل، إن قرار المنظمة بهذا التمديد جاء نظرا لاعتزامها تنظيم مسابقة هذا العام خلال شهر ديسمبر المقبل بدلا عن شهر سبتمبر المقبل كما هو متبع من قبل، وبذلك لا يصح للفائزة القادمة أن تحمل لقب العام لمدة شهر واحد.

 

وبذلك تصبح السورية بيان طالب التي تبلغ من العمر 24 عاما هي أول ملكة تحمل اللقب لعامين متتاليين، وأيضا تكون بذلك سوريا هي أول دولة حاملة للقب لثلاثة أعوام على التوالي.

 

وتعد بيان، من أصل سوري، وتدرس في كلية الطب حالياً بجامعة فلوريدا، وتجيد القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية. ولدت بسوريا وعاشت بالسعودية ثم هاجرت إلى رومانيا قبل أن ينتهي بها المطاف بالإقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: العرب اللندنية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)