- لم يعد ملمس اللانجيري كما كان
- السلاح السري الروسي "ألابوغا"...يجعل معدات العدو العسكرية كومة من الحديد
- مسلسل التجارب العسكرية الروسية في سوريا.. غواصتان جديدتان تستعدان لإطلاق الصواريخ نحو الأراضي السورية
- الجنود الروس يزودون بأحذية مضادة للألغام
- الدردشة تشعرك بالسعادة وتزيل الإجهاد
- توقعات الأبراج ليوم August 30, 2017
- سوريون يفضِّلون الحصار مع داعش عن الاحتجاز بمعسكرات الأكراد.. هكذا أصبح التنظيم يعامل النساء في أيامه الأخيرة
- بدون تعليق
- ملف عرسال مُجدَّداً: إتهامات متبادلة تُهدِّد الحكومة والإستقرار
- العلم اللبناني على أعلى المرتفعات المحررة
- بيونغ يانغ: التجربة الصاروخية تستهدف مواجهة المناورات الأميركية الكورية الجنوبية
- «حزب الله» يستعجل تثبيت مُكتسباته و«المستقبل» يتهمه بـ «المُخادعة»
- جدل ترحيل «الدواعش» يتصاعد.. والحريري للمُتحاملين على سلام: لحد هون وبس
- ليفربول يضم الغيني كيتا
- يوم «أحمر» للأسهم العالمية بعد صاروخ كوريا الشمالية
- الجيش والمقاومة حرّرا الأرض... مَن يحرّر لبنان من الفساد ؟
- مَن منكم بلا خطيئة في قصّة «داعش»؟
- لماذا يُهدّد نتنياهو بقَصف قصر الأسد في دِمشق والقوّات الإيرانيّة في سورية هذه الأيام؟ هل يَجرؤ على هذه الخُطوة؟ وماذا كان رد بوتين “الصّادم” عليه؟ إليكم الإجابة
- برّي: سنردّ بانقلاب على أيّ لعب بالانتخابات النيابية
- طرابلس تتحضّر للانتخابات: هل «ضيّع» ريفي الفرصة؟
- طريق التحرير... من قلب طهران حتى البحر المتوسط
- حرب 'حزب الله' المستمرة على لبنان
- حافلات «الدواعش» عند نقطة التبادل
- هل يصمد نظام الطائف على إيقاع انتصار حزب الله؟
- الحفاظ الصعب على الستاتيكو
الدردشة تشعرك بالسعادة وتزيل الإجهاد
قالت مقدمة برنامج "النمط الصحي للحياة" على القناة الأولى للتلفزيون الروسي، يلينا ماليشيفا، إن الدردشة في مختلف المواضيع تمنع إصابة الإنسان بالإجهاد.
وأوضحت الصحفية المشهورة قائلة: "عندما تواجه مشكلة أو تتدهور علاقاتك مع مدير المكتب أو زوجك، لا يجب البكاء أو الحزن بل يجب الاتصال بصديقك أو صديقتك، أو بشخص مقرب منك، والحديث معه عن أي موضوع، وبذلك ستحل مشكلتك من تلقاء نفسها وسيزول الشعور بالإجهاد".
ويكمن سبب ذلك في أن الاستماع إلى صوت الإنسان القريب يؤدي إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يُساعد على تثبيط مفعول هرمون الإجهاد (الكورتيزول)، ما يؤدي إلى تهدئة الأعصاب.
بالمناسبة فإن مبدأ إفراز هرمون الأوكسيتوسين يقوم عليه أحد السبل الطبية المستخدمة عند علاج الإدمان على الكحول. وقال الأطباء المتخصصون إن المدمن على الكحول يفضل أن يتكلم معه إنسان قريب عندما يواجه حاجة ماسة للشرب، ما يساعده في التخلص التدريجي من تلك الرغبة.
وينصح الأطباء أيضا بمواجهة الإجهاد عن طريق ممارسة التمارين الرياضة، إذ يساعد النشاط البدني على إفراز هرمون السعادة الذي من شأنه أن يجعلك تنظر بإيجابية إلى العالم المحيط بك.
وهناك سبيل آخر لمكافحة الإجهاد وهو الاستماع إلى الموسيقى.
وقد أجرى العلماء تجربة على 3 مجموعات من المتطوعين بعد أن قاموا بقياس نسبة الكورتيزول في لعابهم. واستمع ممثلو المجموعة الأولى إلى الموسيقى الجميلة. واستمعت المجموعة الثانية إلى أصوات الشلالات. أما أعضاء المجموعة الثالثة فاستمتعوا بالجلوس في هدوء.
ثم قاس العلماء مجددا نسبة الكورتيزول في أجسامهم. واتضح أن نسبته لدى الذين استمعوا إلى الموسيقى انخفضت أسرع مقارنة بالذين استمعوا إلى صوت شلال أو جلسوا في مكان هادئ.
- مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر
- جريمة مروعة في اسطنبول.. عارضة ازياء تقتل الممثل التركي الشهير “شاشماز”
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- جردوها من ملابسها وقيدوها بسرير وتناوبوا على اغتصابها لأسبوعين.. سجون الأسد جحيم يتمنى فيه المعذبون الموت
- «حزب الله» يستعجل تثبيت مُكتسباته و«المستقبل» يتهمه بـ «المُخادعة»
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- لم يعد ملمس اللانجيري كما كان
- الدردشة تشعرك بالسعادة وتزيل الإجهاد
- توقعات الأبراج ليوم August 30, 2017
- بدون تعليق
- ليفربول يضم الغيني كيتا
- مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر
- جريمة مروعة في اسطنبول.. عارضة ازياء تقتل الممثل التركي الشهير “شاشماز”
- الممرض الذي قتل 84 مريضا ليتسلى بإعادتهم ثانية للحياة
- كيف تكتشف الإصابة بالخرف مبكرا عن طريق الهاتف
- بَنَتْ محرك طائرة عندما كانت في الـ14 من عمرها! تعرَّفوا على "فتاة الفيزياء" التي تنافس ذكاء أينشتاين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)