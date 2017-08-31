إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | فيديو أصاب مشاهديه بالصدمة والفزع.. استخراج حشرة ذات 8 أرجل ترفض الخروج من أذن المريض
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

فيديو أصاب مشاهديه بالصدمة والفزع.. استخراج حشرة ذات 8 أرجل ترفض الخروج من أذن المريض

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 95
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

Loading the player...

لقطات فيديو أصابت من شاهدها بالصدمة والفزع، أظهرت لحظة يحاول فيها طبيب إزالة حشرة طفيلية ذات 8 أرجل من أذن مريض في سنغافورة وفق صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

 

المخلوق الصغير يظهر وقد وضع نفسه داخل أُذن مضيفه، ويرفض الخروج.

 

الطبيب الموجود في أحد مستشفيات سنغافورة تمكن من سحبها بعد تثبيت شبكة معدنية حولها وسحبها بقوة. وفقاً لناشر هذا الفيديو، فإن هذا الطفيلي كان يتغذى على لحم المضيف.

 

تم نشر هذا المقطع على شبكة الإنترنت، حيث صُدِم مستخدمو الإنترنت وأُصيبوا بالفزع وفق الدايلي ميل.

 

علق أحد المشاهدين قائلاً: "من الأفضل لي مراجعة والتحقق من جميع الثقوب الموجودة بجسدي... مثل فتحات الأنف، ثقوب الأذن والثقوب الأخرى، هاها، هذا مخيف جداً".

 

ولكن أحد المستخدمين ادعى أن الطفيلي لم يكن مخلوقاً آكلاً للّحم.

 

كتب المعلق: "إنه ليس آكلاً للحم... إنه مجرد مجرد طفيلي يتغذى على امتصاص الدم".

المصدر: هافينغتون بوست

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)