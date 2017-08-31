فيديو أصاب مشاهديه بالصدمة والفزع.. استخراج حشرة ذات 8 أرجل ترفض الخروج من أذن المريض

Loading the player...

لقطات فيديو أصابت من شاهدها بالصدمة والفزع، أظهرت لحظة يحاول فيها طبيب إزالة حشرة طفيلية ذات 8 أرجل من أذن مريض في سنغافورة وفق صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

المخلوق الصغير يظهر وقد وضع نفسه داخل أُذن مضيفه، ويرفض الخروج.

الطبيب الموجود في أحد مستشفيات سنغافورة تمكن من سحبها بعد تثبيت شبكة معدنية حولها وسحبها بقوة. وفقاً لناشر هذا الفيديو، فإن هذا الطفيلي كان يتغذى على لحم المضيف.

تم نشر هذا المقطع على شبكة الإنترنت، حيث صُدِم مستخدمو الإنترنت وأُصيبوا بالفزع وفق الدايلي ميل.

علق أحد المشاهدين قائلاً: "من الأفضل لي مراجعة والتحقق من جميع الثقوب الموجودة بجسدي... مثل فتحات الأنف، ثقوب الأذن والثقوب الأخرى، هاها، هذا مخيف جداً".

ولكن أحد المستخدمين ادعى أن الطفيلي لم يكن مخلوقاً آكلاً للّحم.

كتب المعلق: "إنه ليس آكلاً للحم... إنه مجرد مجرد طفيلي يتغذى على امتصاص الدم".