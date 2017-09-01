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بالفيديو: معلمة تسدّد 40 صفعة إلى وجه طالب ابتدائي.. لم يقف حين نادت اسمه لتفقد الغياب والحضور!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 110
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سدّدت معلمة 40 صفعة إلى وجه تلميذ في المرحلة الابتدائية بمدرسة هندية، من دون أن تدري أن هناك كاميرات مراقبة تسجل الحادثة، التي أثارت استهجاناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصف روادها المعلمة بـ"المتوحشة".

 

ووجّهت المعلمة الصفعات للتلميذ لأنه لم يقف حين نادت على اسمه وهي تتفقد الحضور والغياب، في مدرسة "لكنو سانت جون فياني" في مقاطعة لكنو الهندية.

 

والتقطت كاميرات المراقبة المعلمة وهي تقوم بصفع التلميذ، في حين تشاغل بعض زملائه بأعمالهم الصفية، بينما أبدى آخرون استغرابهم تجاه هذا العمل القاسي.

 

وأظهرت لقطات أخرى المعلمة وهي تسحب التلميذ بطريقة وصفها كثيرون بأنها "وحشية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هندية.

المصدر: هافينغتون بوست

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