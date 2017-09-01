في تركيا.. 180 الف شخص يحصلون على لقمة عيشهم من الشمس

قال المدير التنفيذي لمجموعة ابحاث الطاقة التابع لأكاديمية تركيا للعلوم “توبا” البروفسور “ابراهيم دينتشر” أن معدل الطاقة التي يتم الحصول عليها من الشمس قد بلغ الان 850 ميجاوات ومن المتوقع ان تصل هذه الطاقة إلى 5000 ميجاوات في حلول عام 2023 .

واضاف إذا أردنا ان نصل إلى مستوى انتاج 5000 ميجاوات فنحن سنحتاج إلى 180 الف شخص من القوى العاملة في هذا المجال”.

وبحسب صحيفة yeni şafak اشار “دينتشر” إلى انه تم تنفيذ العديد من الدراسات على جميع المستويات من اجل الوصول الي هذا الهدف.

وأعرب عن الحاجة الملحة إلى إنشاء بنية تحتيه تكنولوجية٬ وقال : “إن تكلفة تركيب محطة الطاقة الشمسية لكل كيلو وات ساعي تختلف حسب الجودة والفاعلية٬ قد تصل إلى 4 الاف و 350 ليرة.

واوضح دينتشر٬ “لزيادة انتاج الطاقة من 850 ميجاوات إلى 5 الاف ميجاوات فنحن نحتاج إلى 18 مليار ليرة تركية تقريبا ”

واكد على اهمية الموارد البشرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع وانه من الضروري توفير علم مهني وتقني على مستوى عالي للاجيال الحالية والقادمة

وتسعى تركيا الى زيادة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في عام 2023 الى 5 الاف ميجا وات وبهذا توفر 180 الف وظيفة جديدة .