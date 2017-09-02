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الرئيسية | منوعات | فيديو طريف لخروف العيد.. هذا ما حدث له عندما حاول الهروب من سيارة صاحبه
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فيديو طريف لخروف العيد.. هذا ما حدث له عندما حاول الهروب من سيارة صاحبه

آخر تحديث: منذ 48 من الدقائق
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 74
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يتخلل عيد الأضحى عدد من المواقف الطريفة، وقد يكون أبرزها هروب الأضحية من أصحابها، حيث شاهدنا خلال السنوات الماضية العديد من هذه المقاطع.

 

في هذا العيد، تصدر مشهد خروف داخل سيارة بيك آب وهو يحاول الهروب، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول "كبش" العيد الهروب من داخل السيارة، إلا أن القيد المحكم حال بينه وبين رغبته، وذلك بعدما صعد على حاجز البيك آب الحديدي وبقي معلقاً من الخارج، فظهر كأنه يساير المركبة بالمشي على رجليه.

 

ولقي هذا المقطع العديد من التعليقات الطريفة من الناشطين، واعتبروه أطرف مقطع لأضحية العيد هذا العام.

المصدر: هافينغتون بوست

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