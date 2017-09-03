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عاشر ابنة شقيقه التي تصغره بأكثر من 33 عاماً... ثم قتلها لسبب لا يصدق!!

آخر تحديث: منذ 25 من الدقائق
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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عاشر ابنة شقيقه التي تصغره بأكثر من 33 عاماً... ثم قتلها لسبب لا يصدق!!

أقدم البريطاني Christopher Wall (58 عاماً) على قتل إبنة شقيقه Hayley (25 عاماً) بعد ضربها حتّى الموت، بواسطة شاشة تلفزيون.

 

وفي التفاصيل التي نشرها موقع Independent البريطاني أنّ Christopher كان على علاقة بإبنة شقيقه، وتشاجرا في إحدى الليالي وضربها بواسطة شاشة تلفزيون، بعدما رفضت أن يلمس مناطقها الحساسة في العلن.

 

وبعد التعرّض للضرب المبرح، هربت Hayley الى شقة أحد الجيران، الذي حاول الإتصال بالإسعاف لكنّها لاذت بالفرار، ثمّ وجدتها 3 مراهقات، وهي مستلقية في الشارع والدماء تغطي جسمها، فاتصلن فوراً بالإسعاف.

 

إلّا أنّ الشابة العشرينية توفيت متأثرةً بجروحٍ بالغة في رأسها، لكنّها أخبرت المراهقات أنّها تعرّضت للضرب من قبل حبيبها بعدما منعته من لمسها خلال خروجهما مع اصدقائها في العلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 

وبعدما داهمت الشرطة شقة الثنائي، وجدت شاشة تلفزيون مكسورة، وباب مخلوع، إلّا أنّ Christopher صرّح أنّ الراحلة هاجمته بسكين فاضطرّ الى الدفاع عن نفسه، لكنّ التهمة ثبتت عليه.

المصدر: لها

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