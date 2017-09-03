إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | أميرة يابانية تتزوج شابا من العامة وتترك العائلة الإمبراطورية
المصنفة ايضاً في: منوعات

أميرة يابانية تتزوج شابا من العامة وتترك العائلة الإمبراطورية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 127
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

أميرة يابانية تتزوج شابا من العامة وتترك العائلة الإمبراطورية
الأميرة ماكو الحفيدة الأكبر للإمبراطور الياباني أكيهيتو

قالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري اليوم الأحد إن الأميرة ماكو الحفيدة الأكبر للإمبراطور الياباني أكيهيتو ستتزوج من زميل دراستها السابق مما يزيد من انكماش الأسرة الملكية حيث لابد أن تصبح من العامة بعد الزواج.

 

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة نبأ الخطبة، وماكو واحدة من بين أربعة أحفاد للإمبراطور.

 

والثلاثة الآخرون هم أختها الصغرى كاكو وشقيقها هيساهيتو وأيكو ابنة ولي العهد ناروهيتو، حسب ما نقلت رويترز.

 

وأثار انكماش عدد أفراد العائلة الملكية، الذي يعكس المجتمع الياباني الأوسع الآخذ في الشيخوخة، مخاوف من أن الأمير قد يكون الأخير.

 

وهيساهيتو الذي يبلغ من العمر عشر سنين واحد من بين أربعة ورثة ويأتي ترتيبه في ولاية العرش بعد ابني اكيهيتو وهم في منتصف العمر وزوجتيهما في أوائل الخمسينات وماساهيتو الثمانيني شقيق أكيهيتو.

 

وتأتي خطوبة ماكو من كي كومورو الذي يعمل في مكتب محاماة في طوكيو بعدما صادق المشرعون في يونيو/ حزيران على مشروع قانون يسمح لأكيهيتو بالتنحي.

 

وفي حالة تنحيه يكون هذا التنحي هو الأول من نوعه في العائلة الإمبراطورية اليابانية منذ 1817.

 

ويخشى المحافظون من أن يفتح هذا الطريق أمام السماح للنساء بوراثة العرش.

 

وتخرج كومورو وماكو من الجامعة المسيحية الدولية، وتحمل ماكو درجة الماجستير من جامعة ليستر وتعمل باحثة في متحف، وذكرت وسائل إعلام إن كومورو قام بدور "أمير البحر" للترويج للسياحة بالقرب من طوكيو.

المصدر: sputniknews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)