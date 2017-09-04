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عرض "جريء" على فيسبوك لايف يعرض تايلانديتين للحبس
أوقفت السلطات التايلاندية فتاتين في مقتبل العمر بعد قيامهما ببث مباشر "مثير وجريء" على صفحتهما الشخصية بموقع "فيسبوك".
ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ثانياكان روجين (23 عاما) وكانتثيشا بورانون (21 عاما) أوقفتا في العاصمة بانكوك بعد قيامهما بعرض "جنسي" مباشر باستخدام تقنية "فيسبوك لايف"، مشيرة إلى أن البث المباشر شاهده ملايين الأشخاص.
وقالت الفتاتان، اليوم الأحد في المحكمة، إنهما مضطرتان للقيام بهذه الأمور من أجل مساعدة أسرهم ماديا.
وكانت التايلانديتان العاريتين يقدمان عرض "ستريبتيز" أمام الكاميرا، وهو ما قد يعرضهما لعقوبة حبسية تصل إلى 5 سنوات.
وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها فيسبوك حوادث مماثلة بشكل مباشر. وقد تعهد مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ مرارا وتكرارا بعدم السماح بتكرار تلك الحوادث.
وتتيح خدمة "فيسبوك لايف" لأي شخص أن يبث تسجيلا مصورا على الهواء مباشرة، من هاتفه المحمول.
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العنكبوت الالكتروني
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