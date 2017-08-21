إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | ابن يطعن والدته الحامل لشكه بأنها مست شرف العائلة
المصنفة ايضاً في: منوعات, شؤون اسرائيلية

ابن يطعن والدته الحامل لشكه بأنها مست شرف العائلة

مواطن عربي إسرائيلي كانت لديه شكوك أن والدته الحامل تمس بشرف العائلة لهذا طعنها عدة طعنات بينما كانت تصرخ وتستنجد المساعدة

آخر تحديث: منذ 15 من الدقائق
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

ابن يطعن والدته الحامل لشكه بأنها مست شرف العائلة

قدمت النيابة العامة أمس (الأحد) إلى المحكمة الإسرائيلية لائحة اتّهام ضد مواطن من الرملة عمره 21 عاما بتهمة التسبب بإصابة خطيرة لوالدته والتشويش على مجريات التحقيق.

 

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم من الرملة طعن قبل نحو أسبوعَين والدته وفر هاربا من المنزل ولكن الشرطة اعتقلته بعد وقت قصير من جريمته. نُقلت الضحية إلى المستشفى وكانت حالتها حرجة.

 

ويستدل من لائحة الاتهام أيضا أن الشاب الذي كانت لديه شكوك أن والدته الحامل تسيء بشرف العائلة لهذا قرر التسبب لها بإصابة. لهذا، بتاريخ 21.08.17، اتصل المتهم بوالدته وطلب منها الوصول إلى منزل جدته مدعيا كذبا أن جدته تحتاج إليها بشكل مستعجل. فبعد مرور نصف ساعة وصلت المشتكية مع بناتها الصغار.

 

وطلب المتهم من أمه التحدث معها على انفراد ونزل معها إلى ساحة المنزل وبحوزته سكين. ووفق لائحة الاتهام، عند خروج الأم أقدم الابن المتهم على طعن والدته طعنات كثيرة، لهذا سقطت على الأرض وفقدت الوعي. بعد وقت قصير بدأت الأم تصرخ وتطلب المساعدة فاقترب منها ابنها المتهم مرة أخرى وطعنها طعنات إضافية.

 

وخرجت بناتها الصغار عندما سمعن والدتهن تصرخ من المنزل وشاهدن ما حصل وبدأن يصرخن حتى فر المتهم من المكان. تعرضت الضحية نتيجة الطعنات إلى إصابات وجروح. وبعد أن فر المتهم من المكان ألقى السكين بهدف تشويش مجريات التحقيق في مكان ما ووصل إلى بيت أحد أقرباء العائلة، فاستحم، وبدّل ملابسه، وفق لائحة الاتهام.

 

في هذه الأثناء، طلبت النيابة العامة تمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من التحقيق.

المصدر: al-masdar

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)