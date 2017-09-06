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وقع المصور ارضا بسبب جمال العروس
آخر تحديث: منذ 1 من الساعاتالكاتب:
عدد المشاهدات: 102
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنّه لعروس شيشانية يوم زفافها.
وفي الفيديو، ظهر المصور وهو يسقط أرضاً بطريقة طريفة للغاية وقد قال رواد الانترنت إنّ سبب وقوعه جمال العروس.
واللافت أنّ من في الفيديو ظهروا وهم يضحكون على المصور بدلاً من مساعدته على النهوض.
نشير إلى أنّ سبب وقوع المصور هو تعثّره بالثلج.
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