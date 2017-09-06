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قرابين على روح "صدام حسين"!
ذكرت وكالة أنباء سرايا الأردنية، أن مواطنين أردنيين نحروا في عيد الأضحى أكثر من 50 جملا في مدينة الرمثا، على روح الزعيم العراقي الراحل صدام حسين.
وأفادت الوكالة بأن هؤلاء المواطنين قاموا "بتوزيع الأضاحي على العديد من الفقراء والمحتاجين، وأنه جرت العادة على ذبح الأضاحي عن روح الشهيد صدام حسين في كل عيد".
وتلقفت عدة مواقع هذا الخبر، وتناقله نشطاء موالون لصدام حسين، فيما نقل موقع عن مواطن أردني نحر جملا على روح صدام حسين قوله إنه فعل ذلك "تقديرا لجهوده العظيمة في خدمة الأمة".
ولم تتوقف هذه الظاهرة على الأردن، حيث تحدث نشطاء عن تقديم مواطن مصري من أسوان أضحية على روح صدام حسين.
يذكر أن الزعيم العراقي الراحل صدام حسين نفذ فيه حكم الإعدام شنقا فجر يوم عيد الأضحى عام 2006، ما قد يفسر مثل هذه الظاهرة المتمثلة في تقديم أضاحي على روحه.
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