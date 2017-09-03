عارضة أزياء ترتدي فستانا من الدولارات

نشرت عارضة أزياء تتعاون مع مجلة "بلاي بوي"، مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وهي ترتدي فستانا مغطى بالأوراق المالية "دولارات".

ارتدت العارضة الأرجنتينية فيكتوريا زيبوليتاكيس، 31 عاما، فستانا مليء بالأموال، وسمحت لركاب المترو بالتقاط المال في محاولة لمساعدة الآخرين.

وأكدت العارضة الأرجنتينية أنها ارتدت هذا الفستان؛ لكي يتمكن الناس من الحصول على ما يحتاجون إليه، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

A post shared by Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) on Sep 3, 2017 at 11:14am PDT

وقالت: "أعطتني الحياة الكثير والآن حان الوقت للقيام بشيء من جانبي فالمال للجميع الذين هم بلا مأوى، والناس في مترو الأنفاق".