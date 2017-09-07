بالفيديو...حادث مريع أدى إلى مقتل أهل العروس وهم في طريقهم إلى الزفاف

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لقطت كاميرات المراقبة في داغستان لحظة وفاة أهل العروس وهم في طريقهم إلى حفل الزفاف.

ووقع الحادث في داغستان، في مدينة ماخاتشكالا. ويظهر على مقطع الفيديو، "لادا" سوداء متجهة نحو اليسار، في حين أن سيارة أخرى من نوع "تويوتا كامري" تصطدم بها على أقصى سرعة.

وحاول سائق "تويوتا" أن يتجه نحو اليمين، ولكن لم تكن لديه فرصة لتجنب الاصطدام. وتوفي سائق إحدى السيارات وعدة ركاب — وهم أهل وأخت العروس الذين كانوا في طريقهم إلى حفل الزفاف.

وقد تم نقل سائق السيارة الأخرى إلى المستشفى بجروح شديدة في الرأس. ولم يتضح بعد أيا من السائقين قد قتل نتيجة الاصطدام. ووفقا لتقارير الشرطة، كانت إشارة المرور لا تعمل.

واتضح أن سائق "لادا" مذنب، فلم يعط الطريق للسيارة الأخرى. ومن غير المعروف ماذا حدث لحفل الزفاف المخطط.